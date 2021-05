Devo presenta su servicio de distribución de contenidos con el que pretende revolucionar la ciberseguridad en las empresas Comunicae

viernes, 14 de mayo de 2021, 12:51 h (CET) Devo Content Stream y nuevas funcionalidades en Devo Security Operations dotan a los equipos de seguridad de detecciones curadas, así como del conocimiento y el análisis necesario para combatir las cada vez más frecuentes amenazas Devo, empresa de seguridad y análisis de datos nativa de la nube, ha anunciado hoy el lanzamiento de Devo Content Stream, un nuevo servicio de distribución de contenidos, con el que ofrece contenido de gran valor a los clientes de forma sencilla dentro de la plataforma de Devo. De esta manera, los equipos de seguridad disponen de acceso instantaneo y entrega continua de alertas predefinidas e informacion sobre amenazas que pueden utilizarse en cuestión de segundos.

"Incluso los equipos de seguridad más grandes y mejor financiados tienen dificultades para mantenerse al día de las últimas amenazas", afirma Ted Julian, SVP de Producto de Devo. "Las soluciones locales heredadas no son de gran ayuda y no hay una manera sencilla de obtener el contenido a tiempo. Nuestra arquitectura SaaS, combinada con Devo Content Stream, ofrece automáticamente las últimas alertas y detecciones. Como resultado, los equipos de seguridad pueden pasar menos tiempo realizando búsquedas e invertirlo en actividades de mayor valor como la clasificación, la investigación y la respuesta a las amenazas".

Devo Security Operations es la primera aplicación de Devo que aprovecha esta nueva funcionalidad, recibiendo continuamente información sobre amenazas y alertas curadas, todo ello proporcionado por Devo y sus partners. A medida que surjan nuevas amenazas, los clientes de Devo recibirán automáticamente nuevas detecciones e información sobre amenazas, y podrán poner este contenido en práctica inmediatamente. Los equipos de seguridad ya no tendrán que crear sus propias alertas o curar manualmente la información sobre amenazas para estar al día sobre otras nuevas o que se encuentren en desarrollo.

"Debido a la evolución de las necesidades y al aumento del volumen de datos, nuestro equipo necesitaba una solución con escalabilidad y visibilidad on-demand, eficaz y eficiente", afirma Joe Wilson, IT Threat Intelligence Manager de Ulta Beauty. “Gracias a Devo Security Operations hemos encontrado una solución SaaS escalable y nativa en la nube que da forma y analiza nuestros datos de una manera que antes no era posible. Más allá de las funcionalidades más completas que poseemos a nuestra disposición, tenemos una mayor confianza en nuestros datos. Estamos impresionados por las innovaciones de la plataforma y confiamos en que nuestra emprensa siga mejorando al respecto”.

Por otro lado, Devo anunció además nuevas actualizaciones dentro de Devo Security Operations, su SIEM de nueva generación nativo en la nube. Los ciberataques son cada vez más sofisticados y aprovechan el malware que reside en la memoria para evadir las defensas existentes. Los analistas pueden ahora realizar un análisis de los ficheros de memoria directamente en Devo Security Operations, ampliando las capacidades de análisis forense existentes que incluyen la captura de paquetes en red (PCAP) y el análisis de malware. Todos los resultados del análisis de los ficheros de memoria pueden registrarse y almacenarse dentro de las investigaciones de Devo Security Operations.

Devo también presentó un nuevo set de integraciones para maximizar las herramientas de seguridad existentes utilizando los datos y el contexto disponible en ellas para enriquecer las investigaciones, optimizar el flujo de trabajo y permitir a los analistas tomar medidas más seguras. Estas nuevas integraciones incluyen proveedores de detección y respuesta al límite, análisis del tráfico de red y conocimiento sobre amenazas.

Además, los modelos de machine learning detectarán ahora señales difíciles de encontrar, como comportamientos anómalos en usuarios y servidores, túneles DNS, dominios maliciosos y comunicaciones TLS anómalas.

"Las últimas tendencias en el uso de la nube y la sofisticación de los atacantes requieren que los equipos de seguridad supervisen, recopilen y analicen más datos de seguridad", dijo Jon Oltsik, Senior Principal Analyst and Fellow de ESG. "Las empresas necesitan soluciones que cubran la brecha de visibilidad y proporcionen contenido que sea oportuno y operativo, ofreciendo a los equipos de seguridad la posibilidad de defenderse de las ciberamenazas más avanzadas con detecciones en tiempo real e investigaciones enriquecidas, al tiempo que se maximiza la productividad de los analistas".

Si deseas conocer más información sobre Devo y ver sus últimos desarrollos de productos en vivo, ven a conocernos en la Conferencia RSA 2021 entre el 17 y el 20 de mayo. Devo Content Stream y la última versión de Devo Security Operations estarán disponibles en junio de 2021.

Acerca de Devo

Devo es una empresa de seguridad y análisis de datos nativa de la nube que permite a los equipos de seguridad y operaciones aprovechar al máximo el potencial de todos sus datos, así como para desencadenar acciones firmes y seguras cuando es más necesario. La plataforma de Devo ofrece una eficiente combinación de visibilidad en tiempo real, análisis de alto rendimiento, escalabilidad, multi-tenancy y bajo TCO, siendo estos aspectos clave para monitorizar y proteger las diferentes funciones corporativas al mismo tiempo que las empresas aceleran su transición hacia la nube. Fundada en España en 2011 y con sede en Cambridge, Massachusetts, Devo cuenta con el respaldo de Insight Partners, Georgian y Bessemer Venture Partners. Más información en www.devo.com.

