El futuro del sector Farma & Salud: claves y tendencias para acelerar la digitalización

viernes, 14 de mayo de 2021, 12:25 h (CET) La transformación digital del sector salud está ofreciendo nuevas oportunidades y se acelera tras la crisis sanitaria ocasionada por la covid-19. Toma impulso para optimizar procesos y transformar los modelos de negocio. Todas las empresas del sector deben concienciarse, a nivel transversal en todas sus áreas, de que seguir apostando por la digitalización resulta crítico para mantener la competitividad y que la demora en su aplicación supone perder una ventaja competitiva Son muchos los ámbitos de actuación y ventajas que ofrece la transformación digital en el sector. En este sentido, acercan las tecnologías y soluciones digitales sanitarias en un único encuentro donde líderes de la industria y empresas tecnológicas que están redefiniendo la industria, expondrán y debatirán sobre la digitalización que ofrece nuevas oportunidades y vías de cambio, compartiendo su visión de la era digital y las oportunidades que entraña para las empresas en el exclusivo evento “TRANSFORMACIÓN DIGITAL DEL SECTOR FARMA & SALUD”, que se celebra el 26 de mayo desde las 16:00 a las 19:30 en formato 100% online con casos de éxito, casos de uso, tendencias, panel de expertos y debates sobre los principales cambios que se están produciendo en las innovaciones, los retos y oportunidades digitales para el sector Farma & Salud. Reunirá a profesionales de la industria y de la tecnología.

Las nuevas tecnologías juegan un papel clave en la transformación del Sistema de Salud; sin embargo, todavía hay un largo camino por recorrer en términos de integración y seguridad. Innovación, transformación tecnológica, cadena de suministro y el paciente como centro de los negocios de la industria. Como muestra, según el Informe sobre Transformación Digital en Salud en España de la Asociación Salud Digital (ASD) elaborado por Daniel de Lima ,reveló un aumento del 150% de consultas de telemedicina en España durante la pandemia y 1.200 exabytes de datos generados por el sector salud. “El aprendizaje relacionado con la gestión de la tecnología en la pandemia, según el informe de SEDAP (Sociedad Española de Directivos de Atención Primaria) de julio de 2020” fue el siguiente:

* La inversión en tecnología es un activo para la salud.

* La consulta remota llegó para quedarse.

* Los sistemas de información integrados o interoperables son clave para la gestión, la investigación y la toma de decisiones.

* La transformación digital debe llevarse a cabo pensando en el paciente.

Se está viendo como las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, el Big Data, Internet de las Cosas, Blockchain, entre otras, están redefiniendo el paradigma de la salud y del sector farmacéutico, tanto a nivel terapéutico como asistencial. El foco en el cliente es sin duda la parte visible de un proceso tecnológico que también viene a cambiar la forma en que se gestionan las empresas de la industria y, la adaptación al medio, son conceptos cada vez más importantes para sobrevivir en un mercado donde la apuesta por la tecnología marcará el futuro de cada empresa.

La conferencia tiene como objetivo presentar las tecnologías, herramientas y soluciones digitales para promover los procesos de transformación digital de las empresas del sector, generando ventajas competitivas para las organizaciones. Reunirá a relevantes profesionales, instituciones y empresas como Ángel Luis Sánchez García, CTO en el Servicio Madrileño de Salud, Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid; Eva Aurin, Head of Innovation & eHealth in Vall d'Hebron Campus Hospital, Interxion, Arsys, Plain Concepts, Ubilibet, Bravent, Customer Comms, Aggity, DonDominio, entre otros, que compartirán sus experiencias y expondrán su visión en los procesos de transformación digital. La invitación es gratuita y está abierta a quienes quieran sumarse al debate y compartir una jornada de interesantes conferencias, sólo deben previamente registrarse AQUÍ.

Acerca del evento

La conferencia Transformación Digital del sector Farma & Salud es una iniciativa de Urban Event Marketing que ofrece un espacio para el conocimiento y el aprendizaje. El evento forma parte de la mayor serie de congresos verticales y temáticos anuales sobre la transformación digital y la aplicación de las últimas innovaciones digitales. Las conferencias se componen de diferentes formatos: Keynote Speakers, Panel de Expertos, Casos de éxito y Tendencias.

Acerca de Urban

Agencia de organización de eventos corporativos, congresos y ferias profesionales en Madrid especializada en el sector IT.

