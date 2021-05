Food Nap, la startup española que se está convirtiendo en líder de comida casera a domicilio Emprendedores de Hoy

Una startup española se está convirtiendo en líder de la comida casera a domicilio. Se trata de Food Nap, una plataforma que cuenta con una gran variedad de opciones culinarias que satisfacen los gustos de distintos paladares. Recibir la comida lista para llevar a la boca es una oportunidad que revoluciona el mercado y Food Nap, gracias a su calidad y buena presentación, satisface las necesidades alimentarias de muchos ciudadanos. El servicio consiste en la entrega de tuppers directamente a los hogares, garantizando la comodidad y tranquilidad de los clientes.

¿Qué ofrece Food Nap, la startup española de comida a domicilio? El mundo fácilmente podría dividirse en dos grupos: entre quienes aman la cocina y quienes aman comer, pero sin tocar una sartén. También se podrían clasificar las personas que no tienen tiempo para cocinar.

La startup española, Foodnap, reúne y concentra una variada oferta de restaurantes del arte culinario que ofrecen platos saludables, variados y de calidad para resolver las necesidades mencionadas anteriormente. En la cuenta de Instagram de Foodnap, es posible visualizar los exquisitos platos.

Food Nap ofrece un variado servicio a domicilio, con diferentes sabores y platos, como comida oriental, sushi, fitness o casera. También cuenta con una carta de postres para completar la comida.

En un solo envío, los suscriptores pueden tener la comida del día, de la semana y hasta del mes, si así lo desean. Es decir, en pocos pasos es posible tener configurada toda la dieta. Antes de que el pedido llegue a cocina, se notifica al cliente, por si se desea cambiar o incluso pausar, en caso de algún cambio de planes. Los envíos se realizan de miércoles a sábado, por toda España.

Crece el interés por Food Nap en España Optar por comida saludable, casera y deliciosa es una opción que motiva a los ciudadanos a confiar en Food Nap.

A través de la página de Foodnap, los usuarios pueden escoger la caja, según el tamaño de preferencia. Los ciudadanos suscritos pueden disponer de tres opciones: pequeña, con ocho platos; mediana, con doce, y grande, con 22 raciones, o más. En el caso de los clientes que no sean suscriptores, el pedido mínimo es de ocho platos.

Las suscripciones se pueden cancelar el cualquier momento, ya que Food Nap avisa con antelación para la renovación mensual.

En definitiva, Food Nap permite comer todos los días como si se estuviese en un restaurante, pero con la tranquilidad de disfrutar de comida casera, deliciosa y nutritiva, desde casa.

