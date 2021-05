El Colegio Agora Lledó International School de Castellón, reconocido como 'Escuela Digital Referente' Comunicae

jueves, 13 de mayo de 2021, 16:23 h (CET) Con esta distinción aulaPlaneta, el área de educación de Grupo Planeta, quiere dar visibilidad a todos aquellos centros con proyectos educativos innovadores que están avanzando en la digitalización de la educación en sus aulas El colegio Agora Lledó International School de Castellón se ha convertido en el primer centro educativo de esta ciudad en obtener la calificación 5 estrellas como 'Escuela Digital Referente'.

Fundado en el año 2001 con el objetivo de ofrecer un sistema educativo de calidad, el colegio Agora Lledó International School es en la actualidad un colegio privado de Castellón que se caracteriza por la innovación, la formación integral y la atención personalizada a cada alumno.

Desde el año 2006, y con el objetivo de consolidar su proyecto educativo y ampliar su internacionalización, forma parte de Globeducate, uno de los 5 grupos de colegios más importantes del mundo. Con más de 50 colegios en España, Francia, Reino Unido, Italia, Andorra, India, Portugal, Canadá y Malasia, dispone de más de 40 años de experiencia y una comunidad de más de 2.500 profesores y 25.000 alumnos.

Durante al acto de entrega de la placa de aulaPlaneta que distingue al centro como Escuela Digital Referente, Luis Madrid, director del colegio, quiso destacar "la importancia de esta distinción que refuerza el proceso de evolución iniciado hace unos seis años, en los que el temor a la incertidumbre no nos impidió seguir avanzando, pues ya entonces éramos conscientes del gran impacto que el uso de la tecnología iba a aportar al aprendizaje, a la comprensión y a la motivación de nuestros alumnos".

Se estima que un 65 % de los alumnos que ahora inician la Educación Primaria trabajarán en profesiones que todavía no existen, pero directamente relacionadas con el uso de la tecnología. Por ello, según el Sr. Madrid, "Nuestro reto es la digitalización. Es urgente que formemos a nuestros alumnos para adaptarse a esta realidad; el mundo está cambiando y los centros educativos debemos estar a la altura".

Por su parte, el director de Instituciones Educativas de aulaPlaneta, Luis Felipe Jiménez del Río, destacó que "El colegio Agora Lledó es un ejemplo que tiene que inspirar a muchos colegios, y no solo de España, por su proyecto internacional que cuenta con un equipo docente profesional que, además de compartir la visión del centro, está implicado en todos los procesos. Todo ello, con un liderazgo compartido por su director, Luis Madrid, que sitúa a Castellón a la vanguardia en educación".

Esta distinción del área de educación de Grupo Planeta, en su máxima categoría de 5 estrellas, supone el reconocimiento del colegio Agora Lledó School International como centro referente a nivel nacional por la integración de la tecnología en la práctica didáctica para el desarrollo y mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje.

'Escuela Digital Referente' es una iniciativa del área de educación de Grupo Planeta, que tiene como objetivo reconocer el trabajo de los centros educativos que trabajan por evolucionar y mejorar la educación a través de la integración en su proyecto educativo de la tecnología y de la mejora de las competencias digitales en sus aulas.

aulaPlaneta impulsa proyectos y desarrolla contenidos y soluciones educativas digitales de carácter innovador, para la evolución y mejora del aprendizaje del alumno. Las propuestas educativas digitales de aulaPlaneta responden al reto educativo actual de formar ciudadanos y profesionales del siglo XXI que puedan afrontar la vida en un mundo lleno de cambios, en el que deberán adaptarse a nuevas tecnologías y a nuevas formas de trabajar.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.