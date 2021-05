Universal Holiday Centre, alquileres turísticos en la Costa Dorada, un proyecto de eMascaró Comunicae

jueves, 13 de mayo de 2021, 16:24 h (CET) Universal Holiday Centre (UHC) es uno de los principales portales online de alquileres turísticos en la Costa Dorada, con más de 300 alojamientos en los destinos más populares como Salou, Cambrils, La Pineda, Tarragona, Hospitalet de l’Infant y Miami Playa, ofreciendo los mejores alojamientos y un servicio de calidad UHC necesitaba afrontar un proceso de transformación digital y renovar su proyecto digital, escogiendo a eMascaró como partner para la estrategia, creatividad, desarrollo e integración.

El resultado, un proyecto líder que responde a los objetivos marcados por el cliente: mejorar el posicionamiento, usabilidad, creatividad, adaptación a dispositivos móviles, buscador avanzado, ficha de productos, sistema de favoritos, integración del sistema de reservas, gestión de destinos, sistema de landings personalizables y sobre todo una web persuasiva a la venta.

El proyecto cuenta con la potencia del gestor de contenidos VENTO, desarrollado por eMascaró y que, con más de 100 clientes, es el CMS líder a nivel nacional para el sector del Turismo.

eMascaró, expertos en la creación de proyectos digitales para el sector turístico

En eMascaró siguen afianzándose como líderes en el desarrollo de proyectos digitales trabajando para las principales cadenas hoteleras, destinos y empresas del sector turístico.

Son una compañía innovadora y creativa con más de 15 años de experiencia en la estrategia y creación de proyectos digitales únicos y personalizados a la medida de las necesidades y objetivos del cliente, potenciando la venta del canal directo, donde destacan la estrategia, creatividad e innovación.

Fundada y liderada por Toni Mascaró, en eMascaró desarrollan todo tipo de proyectos digitales 360º que incluyen estrategia, creatividad, brandings, desarrollo, integraciones, contenidos, consultoría digital, customer experience y transformación digital.

eMascaró ha sido reconocida en diferentes ocasiones por sus proyectos digitales con galardones como los prestigiosos premios Laus de Diseño Gráfico y Comunicación Visual, The Webby Awards, The Lovie Awards, CSS Design Awards, Horizon Interactive Awards o IAC Internet Advertising Competition, entre otros.

Más información Universal Holiday Centre: https://www.universalholidaycentre.com

Más información eMascaró: http://www.emascaro.com

