Q Hotels vuelve a ganar el Travelers Choice 2021 de Tripadvisor

jueves, 13 de mayo de 2021, 16:07 h (CET) El premio Tripadvisor Travelers Choice Award reconoce a una selección exclusiva de los mejores hoteles de todo el mundo. Los hoteles de 4 y 5 estrellas de la cadena andaluza son un referente en la provincia de Cádiz La cadena hotelera Q Hotels ha sido reconocida por segundo año consecutivo como ganadora del premio Travelers Choice 2021 en sus hoteles, por encontrarse entre una exclusiva selección del 10% de los mejores hoteles de todo el mundo, según las excelentes críticas recibidas por viajeros a lo largo de 2020.

Este año, Q Hotels comienza una nueva temporada manteniendo sus estándares de calidad y siendo un referente entre los hoteles de Cádiz. Así, el hotel 5* Zahara Beach (Playa de Zahara de los Atunes), estrena el Travelers Choice 2021 de la mano de los viajeros de Tripadvisor. Reconocimiento que se le suma la selección de la Gold List de la prestigiosa revista Condé Nast Traveler como uno de los mejores resort de España.

Por su parte, el hotel 4* El Cortijo de Zahara (Playa de Zahara de los Atunes), y el hotel 4* Tarifa Lances (Tarifa), de la misma cadena hotelera, han sido reconocidos por segundo año consecutivo entre los mejores del mundo, con sendos galardones Travelers Choice 2021, poniendo de relieve todo el significado del lujo y el confort que se concentran en sus suites exclusivas.

Los Tripadvisor Travelers Choice Award se entregan en función de la cantidad y calidad de los millones de reseñas y opiniones de los usuarios, que han sido efectuadas durante el último año en Tripadvisor, la plataforma de viajes más grande del mundo, que cada temporada reúne las opciones favoritas y puntuaciones que comparten los viajeros internacionalmente.

Este galardón identifica y clasifica los mejores hoteles, destinos, atracciones, restaurantes, etc., en categorías específicas y áreas geográficas, según la calificación y revisión de los viajeros. Reconociendo a las empresas que obtienen constantemente excelentes críticas y comentarios, colocándolos en el 10% superior de las empresas hoteleras de todo el mundo.

Q Hotels cuenta con una variada oferta para disfrutar de una estancia en la que los clientes puedan relajarse, tomar el sol, hacer deporte, o disfrutar de sus piscinas infinitas con vistas a las playas de Tarifa y Zahara de los atunes.

Para celebrar este reconocimiento la cadena andaluza Q Hotels, ha preparado una oferta especial para animar, muy especialmente a la clientela nacional, a disfrutar de una estancia o experiencia inolvidable. Así, ha lanzado un descuento del 10% con cancelación flexible.

Sobre Q Hotels

Q HOTELS es una cadena hotelera andaluza que, nace del compromiso de una filosofía y un concepto de destino, apoyado en las oportunidades experienciales que ofrecen la ubicación de sus hoteles, apartamentos y villas. Cuenta con un equipo de profesionales muy experimentados en el sector, que desean convertir la estancia de sus clientes en emociones y vivencias que no olviden.

Q Hotels ha recibido en el certificado Safe Tourism Certified que otorga el Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE), además de contar con el sello de Andalucía Segura de la Junta de Andalucía, cuyo objetivo es garantizar el cumplimiento de las máximas garantías higiénico-sanitarias ante la Covid-19.

La cadena Q Hotels busca salirse de lo “establecido” en decoración y estándares internos, apostando mucho por la personalidad de cada establecimiento: hotel 5* Zahara Beach (Playa de Zahara de los Atunes), hotel 4* El Cortijo de Zahara (Playa de Zahara de los Atunes), hotel 4* Tarifa Lances (Tarifa). Y sus unidades de apartamentos turísticos: Apartamentos y Villas Zahara Sol (Zahara de los Atunes), y Sevilla Este Apartamentos (Sevilla).

