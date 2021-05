IDC Research estima que se necesitaran más 350.000 expertos en ciberseguridad en los próximos 3 años en Europa Comunicae

jueves, 13 de mayo de 2021, 13:39 h (CET) El sector de la ciberseguridad moverá este año en España un volumen de negocio cercano a los 1.320 millones de euros, lo que supone un 8,1% más que en 2020 La ciberseguridad está en alza y va en aumento. Cada vez más empresas están dando visibilidad a su negocio en internet, para poder facilitar las gestiones, llegar a un mayor número de personas y escalar sus negocios. El 80% de la exposición en Internet de la mayoría de las empresas y negocios se basa en aplicaciones web. No obstante, esta es un arma de doble filo ya que los hackers están atentos a todas las novedades. Los ciberataques en España han crecido un 125% en el último año hasta los 40.000 diarios y a partir de la COVID-19 los ciberataques en el ámbito sanitario han aumentado.

¿Se dispone de suficientes profesionales de la ciberseguridad para evitar las amenazas a las que la sociedad está expuesta? ¿Están las empresas e instituciones preparadas para abordar estas situaciones?

En el mercado hay una demanda creciente y no cubierta de técnicos en ciberseguridad, y en particular, en ciberseguridad de Aplicaciones web, se estima que en Europa se necesitarán 350.000 profesionales del sector de la ciberseguridad en los próximos tres años. IDC Research estima que un 55% de las inversiones en seguridad empresarial se destinarán a plataformas de seguridad y que, en menos de dos años, el 38% de las empresas tendrá seguridad en la nube.

La ciberseguridad trata de proteger la información digital en los sistemas interconectados para evitar estas situaciones. Además, medidas de ciberseguridad generan un ahorro considerable para las organizaciones. El impacto financiero de una violación de datos puede ser muy grande, y cualquier las empresas están expuestas a sufrir este tipo de ataques.

En Cataluña hay 361 empresas del sector de la ciberseguridad, con una facturación de 820 millones de euros y 6.900 trabajadores, según un estudio de ACCIÓN y la Agencia de Ciberseguridad de Cataluña.

Una opción de futuro para muchos graduados en informática es especializarse en este campo, como, por ejemplo, con el Postgrado en Ciberseguridad de Aplicaciones Web, tanto en online como presencial y este te aportará un Certificado profesional en ciberseguridad de apps web. Se trabajan todos los conocimientos teóricos y las habilidades prácticas necesarias para mitigar vulnerabilidades de aplicaciones web empresariales (página informativa, accesos VPN SSL, servidores de ficheros…), así como las técnicas más usadas por los ciberdelincuentes.

