FSIE Madrid inicia un procedimiento judicial para exigir la vacunación completa del sector de la educación

jueves, 13 de mayo de 2021, 11:51 h (CET) El sindicato FSIE Madrid, con la aprobación unánime de su Comité Ejecutivo, inicia un procedimiento judicial en aras de conseguir la vacunación completa de los docentes y personal de educación especial, infantil, primaria y secundaria. Exige así la administración de la segunda dosis de AstraZeneca en el plazo máximo de 12 semanas indicada por el fabricante a todos los trabajadores que recibieron la primera dosis La prioridad del sindicato madrileño ha sido, y sigue siendo, “velar por la salud de los trabajadores y llevar a cabo las acciones necesarias para ello”.

El Comité Ejecutivo del sindicato FSIE Madrid aprobó por unanimidad el pasado jueves 6 de mayo iniciar un procedimiento judicial en aras de conseguir la administración de la segunda dosis de la vacuna AstraZeneca en el plazo recomendado por el fabricante, máximo 12 semanas, para todos los trabajadores del colectivo 6c, docentes y personal de educación especial, infantil, primaria y secundaria, establecido en la ‘Estrategia de vacunación frente a COVID-19 en España’.

De esta forma, FSIE Madrid, en base a la reunión de su Comité Ejecutivo de la pasada semana, y “a fin de emprender las acciones legales como consecuencia de la inacción de la Administración”, solicita:

- Medida cautelar urgente a fin de que se cumpla con lo preceptuado en cuanto a la vacunación de los docentes y se les administre la segunda dosis.

- Medida cautelar ordinaria, con el fin de determinar en su caso, si la medida urgente se estima, el mantenimiento de la misma o si, por el contrario, no se mantiene.

- Procedimiento Ordinario principal, del que dimana la pieza de medida cautelar solicitada.

En este sentido, el sindicato madrileño pide “medidas cautelarísimas y cautelares” porque cualquier procedimiento legal “conlleva un tiempo que rebasaría, con mucho, el tiempo que delimita uno de los objetivos”.

Desde FSIE Madrid se insiste en que “nuestra prioridad ha sido, y sigue siendo, velar por la salud de los trabajadores, y llevar a cabo las acciones necesarias para ello”. Por eso, “nos ponemos al frente, y nuestra demanda se hace extensiva a todos: tanto trabajadores de la enseñanza pública, como concertada y privada”, finalizan.

El 30% de los profesionales aún no han recibido ninguna dosis

Cabe recordar que, el pasado 26 de abril, FSIE Madrid hacía público los datos de una encuesta que había realizado a más de 1.700 profesionales de la educación privada y concertada de la Comunidad de Madrid.

De las respuestas de los profesionales de los centros educativos y de atención a la discapacidad se mostraba un dato “enormemente preocupante”, ya que “un 29,9% de estos trabajadores, considerados esenciales, y que han llevado a cabo su labor a lo largo de este año de pandemia con un alto riesgo de contagio, siguen sin ninguna protección”, aseguraban desde el sindicato.

Esta misma semana se ha retomado la vacunación de estos trabajadores por parte de la Comunidad de Madrid, por lo que esperan se complete a la mayor brevedad posible.

“Preocupa igualmente, la situación de los miles de trabajadores ya vacunados con una dosis de AstraZeneca y que, por extraños motivos alegados por el gobierno, ven peligrar su pauta completa acorde a lo recomendado por las más altas instituciones sanitarias europeas”, apuntaban. De hecho, según los datos de la encuesta, “de casi este 30% de trabajadores esenciales no vacunados, el 71% estaría dispuesto a recibir la vacuna de AstraZeneca, el porcentaje baja ligeramente al 62,6 % si la inoculación de la vacuna de AstraZeneca dependiera de la firma de un documento de consentimiento”.

A pesar de que el porcentaje de trabajadores que ha recibido una primera dosis de la vacuna es del 70,1%, “la preocupación es creciente debido al silencio gubernamental frente a la publicación realizada por la EMA, en la que aconseja la vacunación con AstraZeneca siguiendo su pauta establecida, dos dosis, con una diferencia de, como mucho, 12 semanas en su aplicación”, apuntaban.

Finalmente, según los datos obtenidos de la encuesta, entre aquellos que han recibido la primera dosis, más del 88,5% aceptaría la segunda dosis de Astrazeneca y más del 77,7% accedería a la pauta completa aunque tuviera que firmar un documento de consentimiento. Sin embargo, “la mayoría de ellos (54,2%) muestra su rechazo a recibir otra vacuna, distinta de Astrazeneca, para completar la pauta de vacunación”.

