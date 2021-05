Travel Compositor presentará en FITUR sus nuevas plataformas Comunicae

jueves, 13 de mayo de 2021, 11:03 h (CET) Nuevas patentes y desarrollos para Redes de Agencias, Oficinas de Turismo y Rent a Car La compañía tecnológica mallorquina estará presente en FITUR 2021 como expositor del Pabellón 8, Stand C02, donde presentará un gran número de nuevas patentes y desarrollos realizados en los últimos meses, entre las que destacan estas cinco grandes novedades:

1- Una nueva Plataforma holística para Oficinas de Turismo que permite digitalizar y dar visibilidad y monetización a todos los actores turísticos de la zona, ofreciendo no solo la información sino la venta online de manera suelta o permitiendo al usuario componerse paquetes dinámicos que incluyan tantos servicios a la vez como quiera. Benidorm y su página visitbenidorm.es será el pionero en usar esta tecnología,

2- Una nueva Plataforma Colectiva PRO para Redes de Agencias de Viajes, que además de incluir una web propia para cada agencia con la que esta pueda hacer B2C, incorpora ahora numerosas opciones de personalización de cada página por parte de la agencia, tales como variación de colores primario y secundario, introducción de logos y links, banners de inspiración y de información personalizada, carruseles de ofertas propias, extranet para carga de producto de la agencia, etc., de manera que cada agencia puede tener una web única.

3- Routing BOX: La holística de TravelC y su generación de negocios llega también al Rent a Car. De la unión de su exclusivo motor de rutas en carretera, llamado Routing con su tecnología de multi cross-selling, llamada MBOX. TravelC lanza esta nueva patente que permitirá a las compañías de alquiler de coches ofrecer al usuario, tras realizar una reserva, una aplicación de creación de rutas, con sus mapas y carreteras recomendadas, datos de kilometraje y horas de conducción y la opción de añadir todo tipo de servicios terrestres durante el viaje o incluso volver a utilizarla cuando el viajero se desplace con su propio coche, generando ingresos al rent a car incluso cuando no es ni cliente del mismo ni utilizas sus activos.

4- Motor de Cruceros: En este caso, se tratará de un adelanto en fase avanzada de lo que será el motor número 27 de TravelC, dedicado a los cruceros y que está previsto sea lanzado al mercado a comienzos de Julio. La tecnológica espera testar y recabar sugerencias y opiniones de los clientes y visitantes durante FITUR en un motor que contendrá, como el resto, muchas características holísticas con opciones para añadir servicios antes y después del crucero y unos nuevos folletos digitales con un diseño realmente espectacular.

5- Nueva versión TravelC 7.2: cada mes la compañía lanza un nueva versión de su sistema para todos sus modelos y clientes, que suele incluir unas 25 mejoras y/o novedades por versión, y este mayo 2021, toca presentar TravelC 7.2 que entre otras cosas incluirá nuevas versiones móvil de seis de sus motores, nuevo flujos automatizados en reservas de transporte y de hoteles u 80 nuevos Operadores/DMCs integrados disponibles a través de una nueva conexión realizada en Joint Venture con Adalte.

La tecnológica que cuenta ya con más de 150 clientes en 45 países ha apostado de firme por su presencia en FITUR, mejorando su ubicación al pasillo central del Pabellón 8 y participando en el Forum Travel Technology donde su CEO, Manuel Aragones, dará el jueves a las 13 horas una conferencia llamada “De Start Up a Scale Up” que será como un making of de la compañía.

