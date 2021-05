DietFlash Medical explica la dieta normoproteica en el tratamiento anticelulítico Comunicae

jueves, 13 de mayo de 2021, 10:47 h (CET) Seguir una dieta normoproteica no solamente ayuda a perder y controlar el peso, sino que también contribuye en la eliminación de la celulitis La celulitis o también llamada “piel de naranja” es la superficie irregular o con hoyuelos que se forma en la piel cuando se da un aumento importante de las células grasas. Generalmente, son muchas las personas que empiezan una dieta con el objetivo de reducir peso y, en particular, de eliminar estas marcas que se les llama celulitis.

Entre los consejos que se suelen ofrecer para acabar con la celulitis destaca la práctica habitual de ejercicio físico, así como llevar a cabo una dieta sana y equilibrada. La alimentación, ciertamente, teniendo en cuenta que se está hablando de células grasas, tiene un papel fundamental.

Existen diferentes tipos de dieta, y sus ritmos y sus efectos son distintos. En esta ocasión, DietFlash Medical quiere centrarse en la dieta normoproteica, un tipo de dieta proteinada que se puede desarrollar de la mano de profesionales de DietFlash Medical, y que es altamente recomendable para superar la celulitis.

La importancia de las proteínas en las dietas hipocalóricas

Las dietas hipocalóricas están pensadas para perder peso. Al fin y al cabo, lo que se busca es consumir menos calorías y controlarlas de una forma segura. Están compuestas, por consiguiente, por alimentos con un bajo nivel de calorías, como por ejemplo los vegetales y las frutas, se evitan los fritos y se priorizan tipos de cocción como el vapor, la plancha y el horno.

El problema de algunas dietas hipocalóricas es que pueden conllevar una pérdida de masa muscular. Si se quiere asegurar de que esto no suceda, se le tiene que dar al organismo las cantidades necesarias de proteínas, vitaminas y minerales. La dieta proteinada, en este sentido, es una garantía. La dieta normoproteica aprovecha las peculiaridades del motor metabólico del ser humano para conducir el consumo de energía diaria hacia la combustión de los depósitos de reservas del cuerpo. Las proteínas de este tipo de dieta también contribuyen a la reducción de la grasa que provoca la celulitis.

Pero, exactamente, ¿qué es la celulitis?

Se trata de una afección metabólica que hace que la piel se muestre irregular y, en algunos casos, abultada. Por sus depresiones irregulares que dejan marca en la piel, se la suele denominar como la “piel de naranja”.

La celulitis se debe a un incremento de las células grasas, en concreto del número o volumen de adipocitos. En concreto, se da un mal funcionamiento de las células adiposas. Lo que sucede, muy a menudo, es que se acumula más grasa de la que el organismo necesita, y esto acarrea consecuencias. A menudo, la celulitis es la advertencia física de otras consecuencias causadas esta acumulación excesiva de grasa, que puede llevar a sufrir, entre otras cosas, problemas cardiovasculares.

No obstante, entre las causas de la celulitis no solamente están la vida sedentaria y una mala alimentación, sino que también pueden causarla los cambios hormonales o la toma de alguna hormona artificial.

Hay zonas del cuerpo en los que se suele manifestar con mayor facilidad la celulitis. Es el caso, por ejemplo, de los muslos y glúteos.

La dieta normoproteica ayuda a combatir la celulitis

La dieta normoproteica es una buena elección para hacer frente a la celulitis. No solamente por su contribución a reducir el posible sobrepeso, sino porque, por su composición.

Las proteínas de la dieta normoproteica, favorecen el mantenimiento y creación de masa muscular, aumentando el metabolismo y por ende la quema de grasa por la baja ingesta de hidratos de carbono que son la energía rápida que utiliza el cuerpo. Mediante una dieta normoproteica, los resultados se empiezan a notar en cuestión de semanas. La acción de las proteínas se hace efectiva en un corto periodo de tiempo, lo que la convierte en una forma rápida de ver resultados.

La dieta normoproteica de DietFlash Medical

Seguir una dieta normoproteica con DietFlash Medical permite bajar peso y combatir la celulitis, en compañía de profesionales del ámbito de la salud y la dietética. El método DietFlash ofrece estrategias útiles para adelgazar, gracias al asesoramiento personalizado de un equipo de nutricionistas, de la forma más fácil, eficaz y sin molestias posible.

