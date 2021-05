Pedders vuelve a protagonizar el Repco Súpercars Championship Comunicae

jueves, 13 de mayo de 2021, 10:55 h (CET) El Repco Supercars Championship es la principal categoría de deportes de motor en Australasia, y uno de los deportes más importantes de Australia A nivel mundial, es reconocida como la mejor y más entretenida categoría de turismos. La competición consiste de 31 carreras que se celebran entre los meses de febrero y octubre en diferentes ciudades de Australia como Adelaida, Sídney, o Darwin.

Creada en 1960 bajo el nombre de Australia Touring Car Championship, la competición siempre ha ido actualizando sus reglas, y aplicando los últimos avances técnicos a los vehículos. Los coches son cada vez más ligeros, más baratos, más ágiles, y más competitivos, hecho que permite que las carreras sean cada vez mejores.

Supercars ofrece entretenimiento y emoción a todos los fanáticos y apasionados por los deportes de motor, creando un grupo orgulloso de socios, equipos de carreras, y empleados.

Entre grandes patrocinadores como Dunlop, bp, Coca-Cola, Seiko, Kenworth, Red Bull, o Virgin Australia, destaca el gigante australiano de las suspensiones, Pedders.

Esta compañía de suspensiones fue fundada en 1950 como un negocio casero de soldadura. Tres generaciones después, la familia Pedders sigue dirigiendo el crecimiento de la empresa para fabricar, distribuir e instalar sus productos de suspensión automotriz. Según la propia marca, la ventaja competitiva de Pedders es el hecho de tener que traducir las condiciones únicas de Australia en sus productos.

En cuanto a la participación de Pedders en el Campeonato de Supercars, la empresa ha unido fuerzas con Supashock para suministrar las suspensiones a las escuderías participantes. Los amortiguadores han sido diseñados para manejar la brutalidad en la pista, promover la igualdad entre vehículos, y reducir los costos para los equipos de superdeportivos.

Las suspensiones Pedders by Supashock son un amortiguador monotubo coilover relleno de gas. Cuentan con un ajuste bidireccional con incrementos lineales de alta resolución, y tecnología a prueba de manipulaciones que les permite durar los rigores de toda una temporada del Supercars Championship.

Gracias a su experiencia en la alta competición, Pedders es capaz de probar sus productos bajo las circunstancias más exigentes. Por este motivo, las suspensiones coilover de Pedders para vehículos deportivos de alta gama como, por ejemplo, el Ford Mustang o el Subaru Impreza son de la más alta calidad.

Aparte de su recorrido y pericia en suspensiones para vehículos deportivos, Pedders también diseña y fabrica suspensiones para vehículos 4x4, y es especialista en frenos para camionetas.

En España y Portugal, el distribuidor oficial y exclusivo de Pedders es la tienda online especializada en el mundo 4x4 y camper, Dream Fontanilles (dreamfontanilles.com). Xavier Serra, gerente de la tienda, se muestra orgulloso de representar la marca australiana: “Somos distribuidores exclusivos de Pedders desde el año 2014 y no podemos estar más satisfechos de haber tomado esta decisión. Hemos apostado siempre por primeras marcas, priorizando calidad y experiencia. Es por eso que elegimos Pedders”.

