Neteris acompaña a Amifar Laboratorios en su migración a la nube, para apoyar su expansión internacional Comunicae

jueves, 13 de mayo de 2021, 09:31 h (CET) Neteris ha implantado en Amifar Laboratorios una solución ERP con su infraestructura en la Nube, y complementada con una potente capa analítica basada en tecnología Oracle Neteris, compañía especializada en la implementación de soluciones de gestión y optimización empresarial, ha puesto en marcha en Amifar Laboratorios un proyecto destinado a acompañar a los laboratorios en la migración de sus procesos de negocio y analítica a la nube.

Amifar Laboratorios, es un grupo farmacéutico español dedicado al desarrollo, fabricación y comercialización de productos de belleza para el cuidado de la piel y está presente en varios mercados, como el farmacéutico, con la marca Bimaio y en gran consumo, cuyo cliente principal es Mercadona.

Necesidades estratégicas de Amifar laboratorios

La compañía necesitaba contar con un ERP en cloud que cubriera sus necesidades operativas y funcionales diarias, que les facilitará, además, un buen análisis de los datos, que les aportara agilidad en la toma de decisiones, para continuar trabajando en su plan estratégico.

Amifar Laboratorios buscaba, una solución cloud con un enfoque empresarial y dentro del mercado de la tecnología, suficientemente probado y que ofreciera la seguridad para construir sobre ella sus procesos y la analítica en la nube. Además, necesitaban estandarizar su modelo de negocio a todos los niveles (ventas, fabricación, operaciones, etc.), adaptándose a la regulación específica de cada uno de los países en los que la compañía tiene y tendrá presencia, acelerando así su capacidad de expansión tanto orgánica como inorgánica.

Para responder a estas necesidades y requerimientos, Neteris apostó por las soluciones Oracle Cloud Infrastructure y Oracle Analytics Cloud. Ambas plataformas permiten tener la información al momento, y en un único sistema con el que sacar los reportes en tiempo real y desde cualquier parte, para tomar decisiones estratégicas y operativas el momento que se necesita.

Beneficios

La puesta en marcha de estas soluciones ha supuesto para Amifar Laboratorios una serie de beneficios dentro de su proyecto de transformación del negocio. Entre los que cabría destacar:

Reducción del coste de sus operaciones y simplificación de estas.

Reducción del riesgo, incremento de la eficiencia y de la escalabilidad de sus procesos de negocio.

La capacidad de innovar de forma mucho más rápida, y de optimizar el “time to market”.

Mejorar la experiencia de interacción tanto con clientes, como con empleados.

Obtención de métricas de negocio fiables y en tiempo real para ayudar en la toma de decisiones ágiles en todas las áreas de negocio.

La capacidad de integración total con otros partners y aplicaciones de terceros, necesarias para operar el negocio, y no solo en España. En palabras de Jorge Mariscal, Director de Operaciones de Amifar Laboratorios, “la solución de Oracle nos ha dado las capacidades de análisis operativo y predictivo, ya que nos permite construir escenarios que simulan diferentes comportamientos de negocio, para optimizar las decisiones que debemos tomar antes de posibles cambios, algo que no todas las soluciones analíticas del mercado poseen”.

Con respecto a la experiencia con Neteris, Jorge Mariscal señala, "han liderado todas las áreas funcionales del proyecto de digitalización de procesos y analítica comprendiendo y aplicando las claves del negocio de Amifar, y lo han hecho en los 10 meses que se comprometieron y dentro del presupuesto acordado al inicio, sin desviaciones, algo que es de gran valor en un proyecto de esta complejidad”.

Acerca de Neteris

En Neteris desarrollan e implementan soluciones que ayudan a sus clientes a digitalizar sus procesos de negocio y a fomentar su cultura analítica, siempre a través del uso de la tecnología.

A través de este impulso digital y analítico alrededor de los procesos de negocio buscan incrementar su rendimiento, mejorar los mecanismos de toma de decisiones y en definitiva mejorar su competitividad.

Más información en: https://neteris.com

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.