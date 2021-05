Vanesa Vendrell Estética: el centro tendencia en el corazón de Valencia para tratamientos reductores y anticelulíticos Emprendedores de Hoy

jueves, 13 de mayo de 2021, 10:30 h (CET)

Varios estudios establecen una relación entre el cuidado del cuerpo y la apariencia física con la mejora de la silueta y la calidad de vida. En este sentido, cabe destacar que los tratamientos destinados al cuidado personal reciben una alta demanda. En Valencia se encuentran centros que proporcionan a los clientes tratamientos innovadores. Un ejemplo de ello es la Estética Vanesa Vendrell, conocida por ofrecer técnicas manuales que no requieren de cirugía estética.

El centro, ubicado en el corazón de Valencia, nació con el objetivo de ser un oasis dentro de la ciudad, un tiempo de respiro personal de la rutina para todo aquel que visita el espacio. Los tratamientos anticelulíticos y reductores son unos de los más demandados en el centro de Valencia.

Tratamientos reductores y anticelulíticos en Valencia La celulitis es una infección cutánea bacteriana común e inofensiva. La piel afectada suele ser la de la parte inferior de las piernas o glúteos. Los síntomas son la aparición de protuberancias y hoyuelos en la zona.

La Estética Vanesa Vendrell proporciona tratamientos anticelulíticos y reductores que actúan directamente en la eliminación de toxinas y que ayudan a combatir la celulitis. El procedimiento activa el metabolismo e impulsa la eliminación de los líquidos y las toxinas que el cuerpo produce. Además, en el centro cuentan con los tratamientos reductores más novedosos, con una técnica manual.

Los productos aplicados poseen principios activos únicos que los convierten en un aliado de la belleza. Ayudan a reducir, modelar y reafirmar el cuerpo, gracias a la composición de sustancias estimulantes que actúan sobre la grasa y las toxinas del cuerpo.

Otros tratamientos realizados en el centro Estética Vanesa Vendrell ofrece tratamientos faciales y corporales que promueven el cuidado de los clientes. Para poder ofrecer los mejores resultados, existe un diagnóstico previo gratuito personalizado. De este modo, el equipo de profesionales liderado por Vanesa Vendrell logra adaptar los tratamientos a cada caso particular.

Algunos de los tratamientos más solicitados para el rostro son el rejuvenecimiento facial, la limpieza facial y el exfoliante Green Peel es uno de los procedimientos estrella, ya que ofrece un plus de rejuvenecimiento para el rostro. Se realiza a través de un masaje en el que la piel se regenera, se cierra el poro y oxigena la dermis.

Para el cuerpo, el centro ofrece distintos peelings y masajes manuales con el objetivo de desconectar de la rutina y estimular la piel. La estimulación conlleva a la reafirmación de la piel.

Por último, el éxito del centro ha experimentado un crecimiento exponencial gracias al lanzamiento de tratamientos propios, como el tratamiento triple R (Reduce, Reafirma, Remodela), orientado a reducir, reafirmar y remodelar la figura. El resultado de este nuevo método en Valencia es tan innovador que se ha convertido en una de las principales recomendaciones entre influencers y celebrities en redes sociales.

