La mejor seguridad del mercado, principal aliciente de las cabinas de Cryosense

jueves, 13 de mayo de 2021, 09:11 h (CET) Las cabinas de criosauna son dispositivos que han avanzado a lo largo de los últimos tiempos en materia de seguridad para terminar de convencer a sus usuarios de disfrutar de sus grandes propiedades, según señalan los expertos de Cryosense, quienes disponen de los componentes de protección del usuario más sofisticados y eficientes del mercado Las cabinas de criosauna son dispositivos que requieren la incorporación de elementos de seguridad que brinden confianza y tranquilidad a quienes se aprovechan de sus grandes beneficios, ya que el procedimiento que se desarrolla en su interior es muy complejo y se necesita la acción de las piezas más indicadas para minimizar cualquier riesgo.

Cryosense no para de investigar nuevas técnicas, componentes y protocolos de seguridad para optimizar la experiencia.

Por el momento, se ha erigido en el fabricante de cabinas de este tipo que ha demostrado un mayor compromiso y empeño para conseguir este objetivo, lo que se refleja en el éxito de los tratamientos desarrollados en sus equipos.

Algunos de los protocolos de seguridad que más destacan de las creaciones de Cryosense son las siguientes.

Único fabricante que incluye collarín de seguridad

La adaptación al cuello del usuario es una de las bazas más importantes de este elemento de seguridad, además de minimizar la salida de nitrógeno en vapor que puede salir al exterior, lo que se traduce en un consumo sostenible, responsable y en la mejora de las condiciones ambientales del entorno y de la sala.

Secado posterior automático e inteligente

Tras cada sesión, la máquina se ocupa de descongelar su interior, así como sus conductos y su depósito, lo que se traduce en una mayor rentabilidad de sus sesiones, al no tener que esperar para volver a ponerla en marcha.

Sistema de apertura de seguridad

El equipo de las cabinas de criosauna dispone de un sistema de apertura de seguridad de su puerta con facilidad, tanto desde dentro como desde fuera, provocando el apagado inmediato de la emisión del vapor de nitrógeno, incidiendo así en una mayor tranquilidad y confianza por parte de quien se encuentra en su interior.

Certificación sanitaria

Los dispositivos creados por Cryosense cuentan con la certificación CB emitida por el Laboratorio Central Oficial de Electrotecnia (LCOE) y por la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) y la Licencia Sanitaria facilitada por el Ministerio de Sanidad, documentación esencial para el desempeño de esta actividad.

Tanto estos componentes como la columna de extracción de nitrógeno, el sensor de oxígeno, el control mediante tablet o la pantalla donde se muestra toda la información son razones de sobra para apostar por los dispositivos lanzados al mercado por Cryosense, la firma de referencia a nivel mundial dedicada al diseño de máquinas para desarrollar sesiones de crioterapia eficaces y seguras.

