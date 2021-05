Doña Prudencia me aconsejó que llegar a vieja sana iba a ser lo mejor, con educación y belleza, dedicación y buen humor, muy lejos me marcharé con la cabeza muy alta, el cabello en una trenza y espero... no regresar jamás. Tú que nunca me respetaste, hoy gracias le doy a los santos, mi vidita buscó un refugio en la verdadera dicha, el fin de mi final feliz, no sé si piensas en mí, en amarme o matarme, creo que en lo segundo, por eso, ojalá que no te vuelva a ver.