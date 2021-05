SUVICAN, el negocio proveedor de vidrio y barras antipánico Emprendedores de Hoy

La instalación de vidrio es un proceso laborioso que únicamente deben realizar los profesionales del sector. Las soluciones de acristalamiento pueden optimizar un espacio residencial o comercial con distintos objetivos, como reducir el calor, potenciar la claridad óptica, el control solar, la mejora de la resistencia y la alta durabilidad, entre otros. La instalación de las barras antipánico, por otro lado, incluso en las puertas de vidrio, debe garantizar protección y seguridad. De este modo, se recomienda contar con un proveedor de vidrio y barras antipánico experto, como SUVICAN.

¿Por qué es importante escoger correctamente el proveedor de vidrio? En el mercado actual, es posible encontrar múltiples opciones de proveedores de vidrio. Sin embargo, no todos trasladan seguridad y garantía a los clientes. La empresa SUVICAN, nacida en el año 2009, proporciona soluciones integrales a distintas necesidades arquitectónicas. Cubre todas las fases del proceso, desde la fabricación del vidrio, el procesamiento y la fabricación, hasta la instalación.

El equipo de profesionales ofrece un asesoramiento completo en todos los pasos y dispone de un amplio catálogo de opciones para que los clientes encuentren aquella que mejor se adapte a las necesidades. Proporciona servicios tanto para interiores, como para exteriores, según las finalidades para el cual son requeridos: eficiencia energética, aislamiento acústico, seguridad y privacidad, etc.

En esta línea, los expertos toman en cuenta la decoración del lugar para mantener la harmonía visual y llamar la atención de una manera positiva. La funcionalidad es otro aspecto que SUVICAN tiene en cuenta en el momento de satisfacer los requerimientos de los ciudadanos. Una vez realizada la instalación, la empresa se muestra disponible para resolver cualquier duda o inconveniente que pueda surgir.

Seguridad y protección en las barras antipánico SUVICAN es la compañía especialista en la instalación de barras antipánico como sistema de seguridad en todo tipo de espacios, como hoteles u oficinas. El servicio se adapta tanto a puertas de una hoja, como de dos, así como para puertas cortafuegos. El negocio también se dedica a instalar barras antipánico en puertas de vidrio de distinto espesor. Entre los modelos específicos que ofrecen, se encuentran las barras antipánico de empuje. Estas se accionan con un movimiento similar al de empujar para que la puerta se abra con total facilidad.

La función de las barras antipánico es brindar seguridad y máxima protección en espacios ocupados por muchas personas, siempre cumpliendo con la normativa europea. Los distintos modelos de SUVICAN están fabricados según la Norma Europea EN 1125 Marcado CE s/Directiva de Productos de Construcción 89/106/CEE. Las barras de empuje BRAVE de TRIVEL tienen la certificación EN 1125:2008. Las barras están disponibles en distintos acabados, como por ejemplo, inoxidable, satinado-inoxidable o satinado-negro. En la tienda online de SUVICAN es posible visualizar el catálogo completo.

