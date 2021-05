Gemma Collins, celebrity británica, se hace viral desde una cabina de Cryosense para perder peso

La estrella de realities e influencer británica ha querido enseñar a sus seguidores su secreto mejor guardado en su plan de adelgazamiento sometiéndose a una sesión de crioterapia en un equipo de Cryosense Gemma Collins, muy conocida en Gran Bretaña por su participación en el reality "The Only Way is Essex", ha utilizado sus perfiles en redes sociales para mostrar a sus seguidores uno de sus tratamientos más efectivos para su plan de pérdida de peso, desnuda y en el interior de una cabina Cryosense, donde experimentó las grandes propiedades de la crioterapia como técnica natural, segura y efectiva para cumplir con este y otros muchos objetivos.

Lo que seguro que no imaginaba la estrella del panorama mediático inglés es que su publicación se haría viral en cuestión de segundos, suscitando el interés de miles de usuarios acerca de este tratamiento como recurso para numerosos beneficios que se pueden disfrutar, tanto a nivel físico como emocional, tras cada sesión.

Collins, una personalidad muy conocida en Reino Unido de 40 años por sus constantes apariciones en televisión y su éxito en redes, se mostró disfrutando de esta técnica mientras bailaba una canción de Jason Derulo, lo que, según ella, le ayudaba a sobrellevar el frío del vapor de nitrógeno líquido, que en el momento de la grabación del clip, alcanzaba los -188ºF, lo que se traduce en unos -122ºC.

La crioterapia, un complemento ideal para quemar grasas

La técnica de crioterapia se ha convertido en un complemento perfecto para obtener los mejores resultados con total naturalidad en la conocida como "Operación Bikini", un plan en el que Collins, según muestra diariamente en sus perfiles de redes sociales, se encuentra totalmente inmersa y comprometida.

Así, la crioterapia es un recurso esencial para completar un acondicionamiento físico adaptado a las necesidades y condiciones de cada usuario, siempre que se acompañe de ejercicio físico y una dieta equilibrada.

Otros beneficios de la crioterapia

Las cabinas de criosauna contribuyen al disfrute de una serie de ventajas adicionales que hacen que cada vez más gente, incluida la estrella británica, recurra a sus tratamientos: un mayor rendimiento físico, la prevención y mejora de lesiones, la quema de toxinas, la oxigenación de células, la reducción de celulitis, el alivio del dolor, el tratamientos de problemas de la piel y el disfrute de un bienestar general son sólo algunos de los motivos por los que no para de crecer la demanda de estas cabinas tan sofisticadas y seguras.

Cryosense es la firma líder a nivel mundial en el diseño, venta y alquiler de cabinas de criosauna, proporcionando así la mejor experiencia al usuario a través de componentes de última generación y con todos los protocolos y estándares necesarios para que quien se somete a este tratamiento se sienta totalmente seguro durante los minutos que dura el proceso.