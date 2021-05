AleaSoft: Primavera de infarto en los mercados de energía Comunicae

miércoles, 12 de mayo de 2021, 17:52 h (CET) Los mercados de energía europeos están afrontando la primavera con grandes subidas. La escalada de los precios del CO2 y del gas ha llevado a los futuros de electricidad para el año próximo hasta precios máximos históricos. Por otra parte, los productos anuales que se están negociando en el mercado OMIP a más largo plazo tienen precios bajos. Los mercados de electricidad están en equilibrio y a medio plazo tenderán a estabilizarse Desde principios de abril se ha producido una escalada generalizada de los precios en los mercados de energía europeos. Entre las subidas más significativas se encuentra la de los derechos de emisión de CO2, los cuales han alcanzado precios máximos históricos de alrededor de 53 €/t después de incrementarse en más de 10 €/t respecto a los valores en los que se cotizaban a finales de marzo y duplicarse respecto a los de inicios de noviembre de 2020.

El mercado de derechos de emisión de CO2 es un mecanismo que se implementó para favorecer la transición energética. Las expectativas de subida de los precios del CO2 aumentaron después de la publicación de varios artículos de fondos de inversión que apuntaban al incremento de los precios en este mercado en el corto plazo. Esto ha provocado que los agentes mantengan sus posiciones y no vendan.

Los precios del gas TTF han subido de forma considerable desde que comenzó el segundo trimestre de 2021, cerca de 7 €/MWh, y actualmente sobrepasan los 25 €/MWh. Estos valores son el doble de los de principios de octubre de 2020 y no se alcanzaban desde finales de 2018, con la excepción de la subida puntual del 12 de enero de este año, cuando rondó los 26 €/MWh durante la ola de frío en Europa que acompañó a la borrasca Filomena.

Los precios del gas han estado influenciados por las bajas temperaturas en el continente, los bajos niveles de las reservas y el aumento de la demanda en China y el incremento de los precios del gas en Asia. Además, ha habido escasez de suministros de gas y el suministro de Rusia es menor de lo habitual. A principios de abril también se realizaron trabajos de mantenimiento en los principales yacimientos de petróleo y gas de Noruega.

Precios máximos históricos en los mercados de electricidad europeos

En este contexto, los futuros de electricidad para Cal‑22 han reaccionado con subidas en el rango de 8 €/MWh a 14 €/MWh entre las sesiones del 31 de marzo y el 11 de mayo de este año, alcanzando precios máximos históricos que superan los 64 €/MWh en la mayoría de los mercados y los 72 €/MWh en algunos casos como en el mercado EEX de Italia. Esta situación está generando preocupación entre los grandes consumidores y electrointensivos que ven en peligro su competitividad ante el aumento del precio de uno de sus principales insumos.

En los mercados spot de electricidad europeos también se han alcanzado precios máximos históricos en la primavera de 2021. El promedio mensual de abril fue el más elevado desde octubre de 2018 en el mercado ibérico MIBEL, además de ser el mes de abril con el mayor precio de toda su historia. Asimismo, el pasado abril fue el más alto de los abriles desde al menos el año 2013 en el mercado N2EX de Reino Unido, mercado EPEX SPOT de Alemania, Francia, Bélgica y Países Bajos y el mercado IPEX de Italia.

La otra cara de la moneda: precios bajos para los futuros anuales de OMIP a partir de Cal‑27

Sin embargo, en el mercado OMIP de España los precios de los futuros de los productos anuales en el largo plazo, a partir de Cal‑27, han registrado bajadas en las últimas semanas. Desde mediados de abril han bajado de los 35 €/MWh, acercándose a los 30 €/MWh, y para el año 2029 en adelante incluso son inferiores a dicho valor. Estos productos a tan largo plazo tienen muy poca liquidez por lo que son propensos a presentar grandes fluctuaciones cuando se registra alguna operación de compraventa o contrato bilateral.

Los mercados eléctricos están en equilibrio

No obstante, si se analiza toda la historia de los mercados eléctricos se puede ver que ha habido otros períodos con precios altos o bajos pero que el mercado está en equilibrio. Los episodios de precios altos y bajos se seguirán produciendo, pero la tendencia en el medio plazo es a la estabilidad. En el largo plazo, aunque el aumento de la potencia renovable haga temer la canibalización de los precios, el aumento de la demanda eléctrica y de las interconexiones internacionales, el bombeo y el auge de otras tecnologías, como los vehículos eléctricos, el almacenamiento con baterías, el hidrógeno verde usado como materia prima en las industrias, como combustible para la automoción o en el almacenamiento estacional, permitirá que el mercado se mantenga en equilibrio.

La importancia de las previsiones de precios para el desarrollo de las renovables y para los grandes consumidores

En AleaSoft se está organizando una serie de webinars en los que se analizarán todos estos temas. El primero se realizará el jueves 13 de mayo y estará centrado en el desarrollo de las energías renovables y en cómo gestionar el riesgo de precios de mercados usando previsiones de precios de mercados eléctricos de medio y largo plazo. En el webinar se transmitirá un mensaje de optimismo, alejado de la visión más pesimista que pueden estar transmitiendo los precios bajos en OMIP más allá de 2027. También se dará una visión de futuro sobre la descarbonización del transporte. Más adelante, el 10 de junio, se hará un análisis de las perspectivas y la visión de futuro de los mercados de energía desde el punto de vista de los grandes consumidores y electrointensivos, que están entre los más afectados por los precios altos de los mercados. En el webinar se propondrán estrategias para la compra de la energía basadas en la diversificación que les permita mitigar las afectaciones de los períodos de precios altos. Además, en esta ocasión se explicará la visión de futuro de AleaSoft sobre la descarbonización de la industria y el papel del hidrógeno verde.

Para más información, es posible dirigirse al siguiente enlace: https://aleasoft.com/es/primavera-infarto-mercados-energia/

