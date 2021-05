Gasol Foundation y Fundación United Way se alían para promover hábitos saludables entre niños en situación de vulnerabilidad Comunicae

miércoles, 12 de mayo de 2021, 17:31 h (CET) Niños y niñas del C.A.J.E. –Colectivo de Acción para el Juego y la Educación– de Alcalá de Henares (Madrid) y sus familias participan en el proyecto SAFALÍN de promoción de la salud infantil de la Gasol Foundation A partir de ahora el impacto de la Gasol Foundation –entidad fundada por los hermanos Pau y Marc Gasol dedicada a la lucha contra la obesidad infantil– y el de la Fundación United Way –entidad sin ánimo de lucro que lidera, diseña y coordina proyectos sociales que implican a todos los miembros de una comunidad para mejorar la vida de colectivos en situación de vulnerabilidad– será mayor, mejorando así la salud de niños/as y familias en riesgo de exclusión social, promoviendo cambios sostenibles a largo plazo.

La alianza entre las dos organizaciones permitirá conducir de forma efectiva recursos hacia las actividades y programas de promoción de hábitos de vida saludables de la Gasol Foundation, lo que supone un paso adelante para United Way en España en su misión de ayuda a los colectivos en una situación desfavorecida en el ámbito de la salud.

La colaboración entre la Gasol Foundation y United Way ya ha dado sus primeros frutos: se está implementando el programa SAFALÍN (Salud - Familia - Infancia) en el Colectivo C.A.J.E. –Colectivo de Acción para el Juego y la Educación de Alcalá de Henares (Madrid)–, donde 26 niños, niñas y sus familias (20 adultos) participan en talleres de promoción de hábitos saludables.

Objetivo: reducir las desigualdades sociales en salud

El objetivo de la Fundación United Way es mejorar la vida de las personas en situación de vulnerabilidad, a través de proyectos en las tres áreas fundamentales para medir el progreso humano según la ONU: la educación, la salud y la empleabilidad. Para ello, diseña, lidera y coordina proyectos contando con empresas, voluntarios, entidades, instituciones y particulares para llevar a cabo proyectos sociales, como los de la Gasol Foundation.

En este sentido, la visión de ambas entidades se alinean perfectamente, ya que la fundación de los hermanos Pau y Marc Gasol trabaja desde el 2013 para reducir las cifras de obesidad infantil en España y Estados Unidos fomentando estilos de vida saludables entre niños, niñas y familias en situación de vulnerabilidad socioeconómica, pues la incidencia de esta pandemia silenciosa es mayor entre este colectivo. Así lo demuestran estudios, como el llevado a cabo recientemente por la Gasol Foundation, según el cual la probabilidad de presentar obesidad entre los niños y niñas de menor nivel socioeconómico es 2,5 veces mayor que entre la población más favorecida.Además, según los nuevos datos desvelados por la fundación, esta realidad se agrava aún más cuando se habla de obesidad severa; en este caso la probabilidad es de hasta 6 veces mayor.

United & Healthy, un proyecto que arranca con la Gasol Foundation

La alianza entre la Gasol Foundation y Fundación United Way es un proyecto a largo plazo, tal y como ha afirmado Cristina Ribes, directora ejecutiva de Gasol Foundation Europa: ‘‘Para conseguir reducir las cifras de obesidad infantil en nuestro país es necesaria la implicación de todos los actores sociales. Por eso esta alianza con United Way es tan importante: facilitará que empresas, instituciones y personas apoyen nuestra misión “Cero Obesidad Infantil.’’

La iniciativa United & Healthy tiene como misión mejorar los hábitos de salud de colectivos vulnerables. La alianza de United Way con Gasol Foundation para este proyecto da respuesta a la necesidad de que los niños y niñas de colectivos vulnerables, así como sus familias, tengan acceso a conocimientos que les ayuden a mejorar su alimentación y a conocer la importancia de las horas de sueño, la actividad física y el bienestar emocional para cuidar su salud.

La metodología de trabajo de Gasol Foundation y la colaboración de voluntarios/a, que liderará Fundación United Way, harán posible ampliar el alcance de sus acciones a muchos más niños/as y familias.

