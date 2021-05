Drone Velutina, el sistema más rápido, seguro y eficaz contra la avispa asiática Comunicae

miércoles, 12 de mayo de 2021, 16:03 h (CET) Cada vez hay más nidos de velutina en España y estos insectos destruyen nuestro ecosistema y son tan peligrosos que pueden llegar a ser mortíferos (4 personas han muerto en España desde 2015). Aerocámaras, empresa de referencia internacional especializada en servicios con drones cuenta con un servicio muy específico e innovador para la neutralización de la avispa asiática velutina, que a día de hoy es una gran amenaza en nuestro país La velutina ha ido expandiendo sus nidos por España y por toda Europa. Esta avispa es depredadora de otros insectos, especialmente de la abeja, y su picadura puede causar graves efectos en personas alérgicas. El sector de la apicultura se encuentra seriamente amenazado por este insecto que puede llegar a suponer un grave problema para el medio ambiente.

La ausencia de depredadores que erradiquen a la velutina, la inusitada violencia de la especie cuando detecta un peligro a menos de cinco metros de su nido y el lento proceso de elaboración de trampas específicas mediante el aislamiento de feromonas, ha llevado a Aerocamaras a desarrollar un sistema único que facilite la lucha contra la avispa asiática.

Desde el departamento de I+D+i de Aerocamaras han creado un sistema pionero para erradicar los nidos de velutina de forma rápida, segura y eficaz. El desarrollo realizado facilita que la aeronave pueda transportar hasta 2 litros de biocida en cada vuelo.

El uso de drones para la neutralización de velutinas permite ejecutar este tipo de operaciones en tan solo 15 minutos. Además, el personal de trabajo estará completamente protegido pudiendo operar a una distancia de hasta 2 kilómetros del nido a neutralizar.

Aerocamaras ha desarrollado un sistema novedoso que permite utilizar las posibilidades que ofrecen los drones en la lucha contra la avispa asiática de una forma rápida, eficaz y segura.

El Dron Velutina tiene una serie de ventajas respecto a otras metodologías empleadas habitualmente:

Procedimiento más rápido: La operación se desarrolla en un tiempo medio de 15 minutos. Desde que el personal en servicio llega a la ubicación del nido el proceso es rápido y eficaz.

Aerocamaras es una empresa inscrita en el R.O.E.S.B. (0467-GAL-SPO), autorizada por la Xunta de Galicia para aplicar productos fitosanitarios.

