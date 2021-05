El injerto capilar: una solución que transforma vidas - por injertocapilarmadrid.org Comunicae

miércoles, 12 de mayo de 2021, 14:51 h (CET) El trasplante capilar en Turquía en estos últimos 10 años ha logrado atraer a miles de pacientes de todos los lugares del mundo, llegando incluso a conseguir ser número uno; como el mejor país a nivel mundial en operaciones de trasplantes de cabello El injerto capilar está cambiando la vida de las personas, ayudando a los usuarios a verse cada día mucho más jóvenes y atractivos. Según los grandes profesionales de este servicio, es la mejor de las soluciones para aquellos hombres y mujeres que buscan tener una apariencia mucho más juvenil e interesante.

Es cierto que muchas de las personas, sobre todo hombres, debido a la pérdida excesiva del cabello llegan a perder la confianza en sí mismos, viéndose afectada tanto su vida personal como profesional. Por ello la cirugía capilar viene siendo la solución más revolucionaria existente, favoreciendo que haya un incremento en la confianza y seguridad de uno mismo.

Los trasplantes de pelo son un proceso totalmente seguro y natural, en el que no se utilizan productos químicos ni medicamentos especiales que puedan perjudicar el cabello.

Los resultados obtenidos son muy espectaculares y efectivos; por lo que una vez que sometido a este tratamiento uno ya puede olvidarse de todos los problemas relacionados con el pelo como las calvas en el cuero cabelludo, las famosas entradas, etc.

Además es muy poco probable que los problemas de calvicie vuelvan a aparecer de nuevo.

Aquellas personas que quedan calvas a una edad muy temprana generalmente lo pasan mal, haciéndoles disminuir la propia autoestima y haciéndoles sentir un poquito más mayores de lo que en realidad son.

Por ello, el trasplante de cabello además de ayudar a mejorar la apariencia haciendo que las personas vuelvan a disfrutar de un bonito pelo, ayuda a acrecentar la confianza haciéndoles sentir más seguros y atractivos.

Con respecto a las técnicas de trasplante es importante saber que no existe una única técnica:

La técnica DHI (Implantación Directa del Cabello):

Es la técnica de trasplante capilar más avanzada que consiste en la implantación de los folículos uno a uno directamente en el área del trasplante marcando exactamente el ángulo, dirección y profundidad.

En esta técnica no es necesario rasurar el área receptora de ahí que sea la técnica de trasplante capilar favorita de las mujeres con un resultado final muy natural.

Los folículos se injertan justo después de sacarlos

Se puede injertar pelo con más intensidad

Tan apenas existe sangrado La técnica FUE (Extracción de Unidades Foliculares): -

Se realiza en casos de alopecia o pérdida de cabello excesiva que afecta tanto a hombres como a mujeres.



En esta técnica (FUE), sí debe de raparse la zona donante y la zona del injerto.



Es utilizada para sacar e injertar los folículos.



Se produce algo más de sangrado que en la técnica DHI.

Tras la operación el paciente deberá de llevar una serie de cuidados durante un corto periodo de tiempo y seguir ciertas pautas como no consumir alcohol, tabaco, cafeína, ni realizar ejercicio durante unas semanas para evitar la excesiva sudoración capilar.

Superado el periodo de cicatrización, es importante saber que el cabello trasplantado debe de ser cuidado igual que si se tratase de un cabello natural, no siendo necesario aplicar tratamientos especiales en el lavado, ni champú, ni productos específicos para mantener su densidad.

Mucha gente puede llegar a pensar que este tipo de tratamiento puede resultar un poquito caro, pero en realidad ha de tenerse en cuenta que el cabello trasplantado es un proceso único para toda la vida, y no es necesario seguir yendo a consultas médicas; de ahí que valga la pena hacer este tipo de inversión.

Si se consideran los gastos de otro tipo de tratamientos como cápsulas, ampollas, es fácil darse cuenta que aunque los costes sean más pequeños nunca acaban y el resultado no es tan espectacular como la cirugía del trasplante del cabello; solución a largo plazo y permanente.

A menos que ocurra un incidente el cabello no volverá a caerse, por ello puede decirse que se trata de una inversión segura.

Prácticamente el 100% de los pacientes que se someten a este tipo de intervención acaban plenamente satisfechos con los resultados obtenidos, haciendo incrementar la autoestima y confianza y seguridad en sí mismos, facilitando la vida social y laboral.

