Bitaspain: el fabricante con capital español de renting de ordenadores

Cada vez más empresas optan por el renting tecnológico debido a la gran cantidad de ventajas que ofrece. El recambio habitual de los equipos y su reparación supone un coste considerable para la gran mayoría de negocios. En ese contexto, el renting parece una de las opciones más adecuadas para reducir los costes. Contar con el servicio de profesionales del sector es clave para adquirir dispositivos de calidad y evitar problemas a corto y largo plazo. Una de las marcas españolas de referencia es Bitaspain, fabricante de producto tecnológico especializada entre otros, en el renting de ordenadores para autónomos y empresas.

¿Cuáles son las ventajas del renting de Bitaspain? La obsolescencia programada hace que los aparatos tengan que ser renovados a menudo debido a la aparición constante de nuevas versiones del mismo. Además, se trata de productos delicados que tienden a estropearse con facilidad.

Contratar el servicio de renting ofrece ventajas para todos los miembros del negocio. Para empezar, permite a los trabajadores disponer siempre de dispositivos 100% funcionales y facilitan el desarrollo de tareas de forma más agradable, lo cual contribuye a su rendimiento.

El renting se trata de un alquiler a medio o largo plazo pagado por cuotas. Esas cuotas incluyen tanto el uso como los costes de mantenimiento, así como reparaciones, robo y otros servicios asociados.

Además, a nivel económico supone una ventaja para la mayoría de empresas, puesto que las cuotas renting y su IVA puede ser deducido cuando los equipos son utilizados en la actividad profesional. Aparte, proporciona una mayor liquidez a la empresa al no inmovilizar recursos en constante renovación. De este modo, el coste final del renting en comparación a un alquiler normal o la compra de los equipos es muy inferior.

Bitaspain: especialista en renting para empresas y autónomos Según fuentes especializadas, Bitaspain es una de las opciones más recomendadas del mercado actual cuando se trata de contratar un renting de ordenadores y equipos informáticos. La amplia amplia cobertura que la caracteriza incluye un extenso catálogo que se adapta a las necesidades de cada cliente: desde Utlrabooks, portátiles ligeros, Convertibles, tablet y portátil 2 en 1 hasta los reconocidos All in One, ordenadores de sobremesa todo en 1.

Más allá de ordenadores, ofrecen otros productos como TPVS para comercio, y TPVS para comercio con balanza 2 en 1. También son un referente en el mundo de las telecomunicaciones, sus fusionadoras de fibra óptica, BITA X7, BITA ONE, BITA X7C y BITA X5 MINI,sonlas mas demandadas del sector, ya que la gran mayoría de instaladores utilizan estas máquinasen sus instalaciones de fibra óptica. De este modo, Bitaspain apuesta por la renovación tecnológica constante de cualquier empresa y autónomo ya que todos los productos que fabrican los comercializan a través de renting tecnológico.