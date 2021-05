Smart Press Shop, reconocida con un SAP Innovation Award 2021 por un proyecto realizado con Syntax Comunicae

miércoles, 12 de mayo de 2021, 14:03 h (CET) Se trata de un proyecto de implantación de SAP Digital Manufacturing Cloud for Execution y S/4HANA Public Cloud en el sector de fabricación discreta, y es una de las primeras implantaciones de este tipo en todo el mundo: completamente en la nube pública, sin un centro de datos ni personal de TI en las instalaciones Smart Press Shop, una empresa conjunta de Porsche y Schuler para la producción de piezas de carrocería de vehículos, ha ganado el SAP Innovation Award 2021 en la categoría de Business Innovator, por un proyecto realizado en el taller de prensado, situado en Halle (Saale) en Alemania. El proyecto, liderado por la compañía de servicios de TI Syntax, consiste en el desarrollo de una solución SAP integrada basada en la nube totalmente pública, que consta de SAP S/4HANA Public Cloud y SAP Digital Manufacturing Cloud for Execution. Esta es una de las primeras instalaciones de este tipo en el mundo en el sector de fabricación discreta y, por ello, se ha convertido en un modelo para empresas industriales que quieren moverse a la nube pública con SAP S/4HANA.

Al ser una instalación completamente en la nube, la solución ganadora del premio no requiere una infraestructura física ni un equipo de TI on-site. Syntax se encarga de las operaciones del sistema, que está en productivo desde mediados de marzo de 2021, como un servicio gestionado basado en una aplicación. Por tanto, Smart Press Shop puede concentrarse completamente en su negocio principal: la producción de componentes de los automóviles.

"Uno de nuestros principales objetivos desde el principio fue la innovación, no como un fin en sí mismo, sino para operar nuestra planta con tecnología de vanguardia”, ha explicado Hendrik Rothe, director general de Smart Press Shop. “Estamos muy contentos y orgullosos de que el jurado haya reconocido exactamente esto, y quién mejor para valorar el potencial de innovación de una solución SAP que el propio fabricante de software. Mi agradecimiento a todo el equipo, los empleados de Smart Press Shop y los expertos de Syntax y SAP. Syntax nos brindó un excelente soporte desde el diseño de la solución hasta la puesta en marcha, y contribuyó a ganar el premio".

"Cualquiera que quiera ser innovador también necesita mucho coraje", ha dicho Björn Bartheidel, vicepresidente de Servicios Industriales Inteligentes de Syntax. “El equipo de Smart Press Shop no solo tenía una idea de lo que querían conseguir con su nueva solución SAP; también fueron muy valientes para embarcarse en la aventura de un nuevo camino con Syntax, que casi nadie había tomado antes. Por eso, ellos tienen mi respeto, y me complace que este valor haya sido recompensado con el SAP Innovation Award", añadió.

Sobre Smart Press Shop

Smart Press Shop GmbH & Co. KG es una empresa conjunta entre Schuler AG, subsidiaria del Grupo Andritz, y Dr. Ing. H. C. F. Porsche AG. Juntos están desarrollando una compañía para la producción de piezas de carrocería en Halle (Saale). Eficiente, innovador y flexible, pronto estará disponible para todos los fabricantes de automóviles como un socio confiable. Su trabajo se centrará en la producción de piezas de revestimiento exterior en aluminio o acero, así como en la producción de pequeños lotes.

Sobre Syntax

Desde 1972, Syntax ha proporcionado soluciones tecnológicas completas a empresas de todos los tamaños, y miles de clientes confían en la compañía para resolver sus necesidades de ERP y de servicios de TI. Actualmente Syntax es un proveedor líder de Cloud Gestionado para Aplicaciones Empresariales de Misión Crítica. Syntax tiene una fortaleza indiscutible a la hora de implementar y gestionar despliegues de ERPs (Oracle, SAP) en una cloud privada, pública o híbrida resiliente y segura. Con sólidos servicios de consultoría funcional y técnica, y de monitorización y automatización a nivel mundial, Syntax da servicio a corporaciones en una amplia gama de sectores y mercados. Syntax tiene oficinas en todo el mundo, y tiene acuerdos con Oracle, SAP, AWS, Microsoft, IBM, HPE y otros grandes líderes tecnológicos globales. Obtener más información sobre Syntax en www.syntax.com.

