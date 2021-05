Kunal Cosmetics logra concentrar los esmaltes de uñas favoritos de los clientes en una gama propia Emprendedores de Hoy

miércoles, 12 de mayo de 2021, 13:44 h (CET)

“Potenciamos tu belleza natural” es el lema con el que la compañía de productos de cosmética natural, Kunal Cosmetics, se encuentra actualmente cautivando el mercado en España. Los esmaltes de uñas se han convertido en el producto favorito de los clientes, que utilizan el recurso expresivo como método para complementar el estilo a la hora de vestirse y maquillarse.

Auge de la manicura La crisis del coronavirus ha provocado que gran parte de la población consumidora del mundo de la belleza deje de comprar tanto maquillaje debido al uso de la mascarilla, aunque sigue ocupando gran parte del interés de la ciudadanía. Sin embargo, la manicura y el buen cuidado de las manos ha llegado con fuerza durante el 2021 y las redes sociales lo demuestran a diario con vídeos de las tendencias de manicuras más populares.

La manicura es una de las mayores preocupaciones de las mujeres, ya que las manos es una de las zonas del cuerpo que más seguridad y confianza generan. Debido a la pandemia del Covid-19, cada vez son más mujeres las que prefieren hacerse la manicura en casa. Es por ello que ha empezado una tendencia de adquirir productos de cosmética con mucha más calidad. Gracias a Kunal Cosmetics, se pueden descubrir nuevas formas de mantener las uñas arregladas en todo momento. Además, tal como constata la página web de la marca, los envíos de las box son totalmente gratuitos a toda la península.

Los esmaltes de la próxima temporada Los esmaltes de uñas de Kunal Cosmetics ayudan a cuidar y darle cariño a las manos. Los colores que se encuentran en la página web varían, y consiguen cumplir tanto los estándares conservadores como los looks más atrevidos. Además, la gama de pintauñas ofrece una línea de tratamiento para mantener las uñas sanas y cuidadas.

Actualmente, los colores que marcan tendencia son Burgundi, Top Coat y Taupé. La tonalidad roja más tradicional se presenta como Flame Red, uno de los productos más vendidos por la compañía, así como la caja de cuidado de las uñas, que contiene el kit básico para mantener las uñas al mejor estilo. El propósito de los esmaltes de uña de Kunal Cosmetics es potenciar la belleza natural de cada mujer. Su lema asegura que contar con manos espléndidas y deseables es posible.

Libres de crueldad animal En la actualidad, es importante concienciarse a la hora de consumir productos, especialmente cuando estos están siendo desarrollados de forma cruel con los animales o contra el medio ambiente. Esta conciencia de cosmética natural desarrollada libre de crueldad animal moviliza a Kunal Cosmetics a desarrollar productos que no afecten a ninguna especie viviente para lograr resultados ideales.

