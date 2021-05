Los pacientes con espasticidad implicados en su tratamiento obtienen mejores resultados Comunicae

miércoles, 12 de mayo de 2021, 13:31 h (CET) Así lo afirman los médicos rehabilitadores, que apuestan por el empoderamiento de los pacientes con espasticidad y su colaboración en la toma de decisiones terapéuticas. El ictus, que afecta a más de 70.000 personas en España cada año , es una de las causas del desarrollo de espasticidad en las extremidades. La pandemia de Covid19 dificulta el acceso de los pacientes a los servicios de rehabilitación, empeorando sus síntomas Los pacientes con espasticidad que se implican en su diagnóstico y tratamiento obtienen mejores resultados terapéuticos tras la rehabilitación. Así lo afirman los médicos rehabilitadores coordinadores de REABOX, un evento virtual organizado por Allergan, an AbbVie Company, los días 12 y 13 de mayo y centrado en la espasticidad, un trastorno motor que produce problemas de movilidad, dolor y rigidez articular. Como explica el doctor Jacobo Formigo, responsable de la Unidad de Rehabilitación Intervencionista del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña, “la evidencia demuestra que un paciente que colabora con su diagnóstico y tratamiento obtiene un mejor resultado funcional, es decir, sus capacidades para hacer cosas y realizar movimientos al final del proceso de rehabilitación van a ser mayores”.

Por ello, durante la jornada formativa online se va a informar a los profesionales sanitarios asistentes de la importancia de dirigir el enfoque de la medicina hacia la persona, de buscar la implicación de los pacientes en la toma de decisiones de sus medidas diagnósticas y terapéuticas. Existen publicaciones internacionales que apoyan este enfoque y demuestran que la concienciación y la formación del paciente sobre su enfermedad y su situación favorecen el éxito de las intervenciones médicas y mejoran la adherencia al tratamiento.

Sin embargo, uno de los obstáculos con los que se encuentran los especialistas es la falta de concienciación social en torno a la espasticidad. Como argumenta el doctor Manuel Rodríguez-Piñero, jefe del Servicio de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla, “aunque la espasticidad suele ser un trastorno desconocido, es absolutamente necesario concienciar a los pacientes sobre la importancia de acudir al médico, ya que arrastramos ideas antiguas de que la espasticidad es una condición sobre la que prácticamente no se puede actuar y que los pacientes deben asumir. Lo cual no es cierto. Los tratamientos actuales permiten prevenir secuelas, reducir los síntomas y mejorar la calidad de vida”.

Entre las causas de la espasticidad se encuentra el ictus, que afecta a más de 70.000 personas en España cada año. Concretamente, la espasticidad aparece en un 38% de los pacientes que sufren un ictus un año después del accidente cerebrovascular y se relaciona con los casos más severos. Se trata de una secuela del ictus que genera un alto grado de discapacidad y cuyo tratamiento precoz es clave. “La cuestión es que las personas que padecen un accidente cerebro vascular resultan inicialmente abrumadas por la pérdida de la capacidad motora, quedando la espasticidad y sus consecuencias en un segundo plano, hasta más avanzado el proceso. Es nuestra labor informar y formar al paciente y a sus familiares para favorecer su empoderamiento” expone el doctor Formigo.

La Covid19 agrava los problemas motores de las personas con espasticidad

En las ponencias incluidas en REABOX también se expondrá cómo la pandemia de Covid19 ha provocado un empeoramiento de los pacientes con espasticidad. La doctora Carolina de Miguel, presidenta de la Sociedad Española de Rehabilitación y Medicina Física (SERMEF) y también coordinadora del evento, explica que “los pacientes agudos han tenido que retrasar su acceso a los servicios de rehabilitación y, con ello, el inicio precoz del tratamiento, lo cual puede producir un deterioro en la evolución de la espasticidad. Esto ocasiona un mayor déficit funcional, acelera la evolución hacia la deformidad e incrementa la discapacidad a la que se enfrentan los pacientes”.

A su vez, en los momentos de mayor tasa de incidencia del coronavirus, las personas que habían sufrido un ictus también retrasaron su atención en los servicios de urgencias, lo que se tradujo en pacientes con secuelas de mayor gravedad y más duraderas. Así como un mayor grado de discapacidad provocada por la espasticidad post ictus.

Por su parte, el doctor Rodríguez-Piñero sostiene que “estamos realizando esfuerzos para retomar su seguimiento, pero nos estamos encontrando con pacientes en peor estado. Personas con problemas asociados derivados de la espasticidad que van a requerir mayor atención y cuidados para devolverlos a la situación basal”. La observación de los especialistas se ve reforzada por un estudio internacional que confirma que, durante el confinamiento, un 72% de los 151 pacientes implicados en el estudio experimentó un empeoramiento en su espasticidad y un 53% vio reducida su independencia debido a la falta de asistencia.

Formación especializada para adquirir nuevas habilidades

En su conjunto, el adecuado abordaje de la espasticidad requiere la formación continua de los médicos rehabilitadores. En este sentido, la doctora Carolina de Miguel considera que “jornadas como REABOX nos permiten compartir conocimientos y experiencias entre profesionales clínicos, así como adquirir nuevas habilidades, lo cual redunda en el beneficio de los pacientes”.

Con este propósito, además de tratar el impacto de la pandemia en la salud y la calidad de vida de los pacientes, en estas jornadas de actualización en rehabilitación también se pondrá sobre la mesa el papel que ha jugado la telemedicina en la atención del paciente espástico. El doctor Formigo considera que la telemedicina se ha convertido en “una herramienta muy útil que permite, además de reducir el riesgo de contagio por Covid19, atender con mayor facilidad a pacientes que viven lejos o que tienen problemas de movilidad. Esta es una de las cosas buenas que vamos a poder sacar de la pandemia”.

