Elementos que no pueden faltar en una mochila de camping - TodoCamping Comunicae

miércoles, 12 de mayo de 2021, 13:07 h (CET) Con la llegada del buen tiempo, cada vez son más los que eligen los campings del territorio nacional para pasar sus vacaciones. Para tener una experiencia de 10 en este tipo de paraísos vacacionales, es necesario ir equipados con ciertos elementos esenciales que se van a comentar a continuación No todos los campings son iguales, y en función del tipo de experiencia que se quiera vivir y el lugar que se elija para ir de camping, se va a necesitar más o menos material. No obstante, existen unas reglas básicas o, en definitiva, ciertos artículos imprescindibles que no pueden faltar en la mochila.

En primer lugar, si lo que se quiere es vivir la experiencia de dormir al aire libre, es fundamental comprar una buena tienda de campaña. Esta tienda de campaña puede ser más o menos compleja. Todo dependerá de las personas que vayan a dormir en ella y los días que se va a estar fuera de casa. Para este último caso, existen tiendas de varias habitaciones e incluso porche o cenador, pensadas para estancias largas pero manteniendo prácticamente la comodidad de un hogar.

Del mismo modo, habrá que hacerse con un saco de dormir. Las características del mismo dependerá de la temperatura de cada destino. Si por ejemplo, el destino es el Pirineo, se deberá elegir un saco de dormir de plumas que aguante temperaturas muy frías.

Hay que comer en algún lado, pero coger la vajilla de casa resultaría muy incómodo y poco práctico. Para ello se han diseñado cómodos packs de vajilla de aluminio o de plástico. Suelen constar de platos, cubiertos y vasos, aunque las más completas incluyen también sartenes y ollas de aluminio e incluso camping gas.

En relación al apartado anterior, un camping gas también es uno de esos productos imprescindibles para este tipo de experiencias. No importa si el lugar tiene o no un lugar donde hacer barbacoa, ya que el camping gas va a permitir tanto cocinar unos macarrones como calentarte un café por la mañana. Es un producto muy económico que también servirá para travesías en la montaña o vivacs.

Si la tienda de campaña, furgoneta o caravana no dispone de un porche donde poder comer, cenar o relajarse, es fundamental hacerse con un toldo. Estos toldos son muy fáciles de colocar y harán sombra para las horas del día donde más calor hace, además de resguardar de la lluvia.

Al igual que se necesitaban utensilios donde comer, es necesario una mesa y unas sillas donde poder sentarse y apoyar los alimentos, bebidas, etc. Las mejores opciones son las sillas o las mesas plegables. Son muy ligeras y ocupan poco espacio en el coche debido a su plegabilidad. De hecho, existen modelos maletín que incluyen 4 sillas y una mesa en su conjunto.

En la noche, es poco probable que el camping disponga de farolas o focos que provean de la luz necesaria para desempeñar ciertas acciones como cocinar. Si las tiene, estas suelen ser muy tenues para garantizar el descanso de los campistas. Es por ello que en la mochila no debe faltar un farolillo. Estos pueden ser a pilas o batería. Si son a batería, es recomendable hacerse con un cargador portátil o una power bank para cargarlos. Éste servirá también para el resto de dispositivos tecnológicos.

Estos son, a grandes rasgos, los productos imprescindibles para ir de camping y poder disfrutar de esta maravillosa experiencia con todas las comodidades. No obstante, tal y como se comentaba antes, en función del tipo de camping o lugar donde se piense gastar las vacaciones, se necesitará adaptar este material a cada tipo de situación.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.