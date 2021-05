Mayo se convierte en el mes estrella de la competición Amazon UNIVERSITY Esports Comunicae

miércoles, 12 de mayo de 2021, 13:11 h (CET) Los próximos 15 y 16 de mayo son los días elegidos para la celebración de la Gran Final Nacional Universitaria. La competición repartirá más de 80.000 euros en becas entre los equipos ganadores La Liga de esports más importante en el entorno universitario, Amazon UNIVERSITY Esports entra en su fase más emocionante, periodo en el que se produce la Gran Final Nacional y en el que se repartirán 80.000€ en becas entre los miembros de los equipos ganadores.

En esta ocasión, los días 15 y 16 de mayo son las fechas elegidas para la celebración de la fase final de la sexta temporada (Curso 2020-2021), que debido a la actual situación sanitaria, y como ya sucedió también en la temporada pasada, se celebrará de forma online. En concreto, el 15 de mayo tendrán lugar las finales de Clash Royale, Brawl Stars y Legends of Runeterra.

A lo lardo del día 16 de mayo se enfrentarán los equipos clasificados en Teamfight Tactics y en League of Legends. La retransmisión de todos estos torneos se llevará a cabo a través Twitch, lo que permitirá a todos los seguidores de la competición, disfrutar de todos los encuentros y conocer la evolución de los equipos.

A lo largo de toda la competición, Amazon UNIVERSITY Esports ha contado con la colaboración de destacadas empresas patrocinadoras y sponsors, que han dado su firme apoyo a esta Liga desde su nacimiento, como Riot Games, los líderes en gaming Intel y OMEN que aportan a todas las competiciones las últimas tecnologías y la máxima potencia en PC gaming, y también con la presencia de nuevas marcas, como McDonald’s y Logitech, compañía líder en periféricos de gaming, que consolidan de esta forma su participación y apoyo al mundo de los esports, así como de MAPFRE.

El programa contiene, para animar aún más a los seguidores, una preparación de “viewing partys” para que todos los espectadores puedan disfrutar de las finales en compañía de los abanderados de cada uno de los equipos que participan en la final, así como de los coordinadores y de todos los aficionados y seguidores. El objetivo de estas iniciativas es recrear el ambiente de una final presencial.

Las competiciones contarán con la participación de casters y youtubers que ya han colaborado con la Liga Amazon UNIVERSITY Esports en anteriores ocasiones como Anikilo, Koala y Kius, manager de Team Queso, que animarán las finales de Clash Royale y Brawl Stars. Monsta y Shiki participarán en la final de Legends of Runeterra. Y finalmente Kaya, que estará animando Teamfight Tactics

Los datos de la Amazon UNIVERSITY Esports

La última temporada de Amazon UNIVERSITY Esports ha contado con la participación de 73 universidades (once universidades más que en la anterior temporada) y más de 19.000 alumnos inscritos, más de 1.900 equipos.

Al igual que durante las pasadas temporadas, los ganadores en los juegos, recibirán diferentes premios en metálico en formato de becas y ayudas al estudio. Uno de los objetivos que persigue la Liga Amazon UNIVERSITY Esports desde su nacimiento, es el de visibilizar entre los estudiantes universitarios, diferentes salidas profesionales a sus licenciaturas, relacionadas directamente con los esports, que están en pleno auge.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.