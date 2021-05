Tres claves para impulsar el cambio de la educación: tecnología, metodología y espacio

Los espacios monofuncionales y rígidos están dando paso a entornos multifuncionales, horizontales, integrados y flexibles El sector educativo ha iniciado un proceso de transformación de su actividad, similar al abordado por las empresas. Los modelos tradicionales han quedado obsoletos con la irrupción de las nuevas tecnologías y las nuevas formas de comunicación derivadas de ellas. Además, el mundo laboral empieza a solicitar, por encima del conocimiento, el pensamiento innovador, la capacidad de resolver problemas como valor primordial, y, por lo tanto, también la creatividad necesaria para producirlo.



La conexión entre el espacio y quienes lo habitan han empezado a definir nuevos modelos en el ámbito de la educación. Atrás quedan las aulas rígidas, los espacios jerarquizados, la separación entre alumnos y profesores. También se eliminan las brechas que delimitan la actividad docente y la empresarial, unificándolas en unos espacios de estudio y trabajo que coinciden en su flexibilidad y capacidad de facilitar la creatividad, la colaboración, el conocimiento y la productividad. Cada contexto, cada objetivo pedagógico, cada metodología determinará la forma en que se organicen los nuevos entornos de aprendizaje.



Los espacios monofuncionales están dando paso a entornos multifuncionales, horizontales, integrados y flexibles. La organización del aula ya no es una cuestión estética, ni tan solo meramente práctica. La forma en la que se distribuye condiciona completamente el tipo de comunicación que se establece entre profesores y alumnos, entre los mismos estudiantes, y entre ellos y el aprendizaje.



Para impulsar esta transformación, Actiu ha editado el documento El Viaje de la Educación. De la mano de un panel de expertos de primera línea, alumnos y casos de éxito, promueve un nuevo diálogo con el entorno en el diseño de espacios seguros que garanticen el aprendizaje.



Tecnología colaborativa

El manual aborda el papel de la tecnología como ese gran aliado y facilitador de los procesos de formación y transformación: conectividad, herramientas de video, pantallas interactivas, cloud… donde el Internet de las Cosas, IoT, permite un conocimiento profundo de la relación de los alumnos con el entorno, asegurando no sólo un proceso de aprendizaje activo sino también su salud y bienestar.



Una reflexión a la que también se incorpora Gaia by Actiu, la primera plataforma inteligente para espacios saludables y eficientes, que sensoriza el entorno para obtener datos de uso y de las condiciones del ambiente repercutiendo favorablemente en el bienestar de los usuarios.



Agile y Cool Working by Actiu

El documento introduce en el ámbito educativo metodologías como Agile y Cool Working by Actiu como herramientas clave en la creación de espacios que potencian estos nuevos paradigmas y contribuyen al aprendizaje, basados en flexibilidad del mobiliario, tecnología y conectividad, que favorezcan el intercambio de conocimiento y autonomía entre usuarios.



En el nuevo modelo, la educación se hace híbrida, combinando lo mejor de la formación online con lo más valioso de la presencial, construyendo un modelo educativo más personalizado y dinámico que tiene en cuenta, además, otras habilidades y competencias para conseguir estudiantes más motivados y comprometidos con su propio aprendizaje y, por tanto, con mejores resultados académicos.



“La educación ha de atender las necesidades reales tanto de la sociedad y de las empresas como de los alumnos y convertir el proceso de aprendizaje en un reto motivador y no en una obligación. La innovación en procesos, la búsqueda y fidelización del talento y la tecnología han provocado un cuestionamiento de los métodos pedagógicos tradicionales, y, a su vez, un replanteamiento de los espacios educativos” afirma Joaquín Berbegal CEO de Actiu.



Campus multifuncional

Los nuevos modelos educativos requieren establecer un nuevo diálogo con el entorno, construyendo espacios que acompañen a los procesos de cambio en la enseñanza mediante modelos más flexibles, experienciales, digitalizados y participativos para hacer frente a las necesidades actuales, así como nuevos escenarios que puedan llegar.



Por ello el documento editado por Actiu identifica los nuevos espacios de formación en un Campus Multifuncional que desborda el aula tradicional y crea un nuevo paisaje de aprendizaje que incluye zonas de residencia, de recepción, zonas comunes, ágoras, aulas polivalentes, biblioteca, cantina y patios exteriores y ofrece ejemplos de diseño, mobiliario y equipamiento para cada caso. Incluye también propuestas tecnológicas de video colaboración e interactividad de fabricantes como Logitech y LG.



“El viaje de la educación” ofrece, además, casos de éxito como la Universidad San Pablo CEU con 400 aulas con sistemas de doble presencialidad; el Aula Smart de ESNE, diseñada por los propios alumnos; el espacio THINKLab en el IES Cotes Baixes de Alcoy, basado en la filosofía Cool Working de Actiu que reconfigura un aula tradicional en un espacio multifuncional; y la Universidad de Nebrija con un nuevo modelo educativo de educación híbrida a través una profunda transformación de los espacios y entornos de aprendizaje y el diseño de una Aula del Futuro.



Panel de expertos

En la guía colabora un panel multidisciplinar de expertos que incluye a docentes como Fernando Sansaloni, matemático y Director de instituto IES Cotes Baixes, que impulsa el Aprendizaje Colaborativo Basado en Retos que incluye cambios organizativos y metodológicos, adecuación de espacios e integración de la tecnología en los procesos de enseñanza y aprendizaje. La arquitectura está representada por Ramón Esteve y Ana Boscá de Ramón Esteve Estudio, cuya actividad incluye la arquitectura, el interiorismo, el diseño industrial y la dirección artística para quien la configuración del edificio debe favorecer la formación humana y las relaciones personales. Por su parte, Marcelo Alegre, fundador de Alegre Design, un estudio que aporta valor a partir de la innovación y el diseño a todas las áreas del producto y todas las etapas del proceso de fabricación, analiza el papel y el valor añadido del diseño en el nuevo modelo. A ellos se añade el equipo de Kassani Diseño, una empresa colombiana especializada en el diseño y fabricación de soluciones para espacios educativos que ha participado en más de 120 proyectos para las principales instituciones educativas colombianas.