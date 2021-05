Sirenis Hotels & Resorts anuncia la apertura del hotel The Ibiza TwIIns el 28 de mayo Comunicae

miércoles, 12 de mayo de 2021, 10:38 h (CET) The Ibiza TwIIns inaugura el verano 2021 estrenando nueva categoría, ahora 4*Sup y con su original propuesta de diferenciación arraigada a la isla de Ibiza que ha sido altamente enriquecida con elementos artísticos sorprendentes que elevaran la experiencia audiovisual ya propuesta en 2020 El elenco de artistas que se ha incorporado a las ya espectaculares proyecciones a dos planos vistas en 2020 no dejará a nadie indiferente.

El innovador resort ofrece un producto diferenciado, tanto por sus modernas instalaciones, como por la incorporación de fórmulas que, siendo más propias del ámbito audiovisual, han sido extraídas de éste para ser inteligentemente adaptadas al ámbito hotelero, enfatizando esencia, cultura y tradiciones de la isla de Ibiza.

La zona The Upper Level, que durante el día ofrece un acceso limitado a los huéspedes de las habitaciones superiores, se pondrá a disposición de todos los clientes a partir de las 19h, garantizando a todos una nueva y exclusiva área en el hotel, con una variada oferta de bebidas y cócteles, desde donde disfrutar de unas vistas privilegiadas al escenario.

The Ibiza TwIIns es además un establecimiento pionero y el único en Ibiza que ha recibido por segunda vez, de manera consecutiva, el International Starlight Award. Con esta certificación, este resort situado en primera línea de Playa d’en Bossa, pone de manifiesto su desafío en favor de un turismo sostenible y la eliminación lumínica de las noches de Ibiza.

