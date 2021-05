8Belts nombra a Carlos Moreno como nuevo director de Sistemas de Información Comunicae

miércoles, 12 de mayo de 2021, 10:11 h (CET) En su nueva posición, Carlos Moreno será responsable de la evolución tecnológica de la Plataforma 8Belts, el desarrollo de nuevos funcionalidades basadas en Inteligencia Artificial, que permiten personalizar el aprendizaje, el desarrollo de la App de 8Belts para móviles y tablets y el impulso de tráfico en la red en una estrategia global que incluye países como España, Alemania, Francia, Italia y Estados Unidos 8Belts, la plataforma española de enseñanza de idiomas online líder del mercado, ha nombrado a Carlos Moreno Nieto como máximo responsable del área de sistemas de información de la compañía (CIO).



En su nueva posición, Carlos Moreno será responsable de la evolución tecnológica de la Plataforma 8Belts, el desarrollo de nuevos funcionalidades basadas en Inteligencia Artificial, que permiten personalizar el aprendizaje, el desarrollo de la App de 8Belts para móviles y tablets y el impulso de tráfico en la red en una estrategia global que incluye países como España, Alemania, Francia, Italia y Estados Unidos.



Licenciado en Arquitectura por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, Moreno Nieto tiene más de 20 años de experiencia en el mundo de la tecnología, con diferentes enfoques como consultor y gestor. Entre sus trabajos anteriores destaca la dirección y desarrollo de Antispyware “Sin Espías”, software para cliente final que protege de ataques de malware, phishing, etc., ha participado también en el diseño, posicionamiento y ejecución de grandes portales de descarga de software (más de 2 millones de descargas diarias), en la compra y transformación del famoso CMS y portal phpnuke.org y en el desarrollo, análisis e implementación de forex-tsd y rentasignal, un sistemas de autotrading para el mercado de divisas. También diseñó la arquitectura y participó en supervisión y desarrollo de los juegos de estrategia on-line de las series Hispania y Águila Roja y ha trabajado con motores de inteligencia artificial orientados al análisis semántico de textos para mejorar el posicionamiento en buscadores, seologies.com.



Entre sus éxitos destaca su colaboración con la famosa página de bodas luciasecasa.com, multiplicando por 10 el tráfico, la arquitectura, desarrollo y supervisión técnica de las tiendas de Prisa digitales de El País y As y el desarrollo s de Apps para diferentes sectores.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.