Allianz Partners, empresa comprometida con la Conciliación según Fundación Másfamilia

miércoles, 12 de mayo de 2021, 10:23 h (CET) La compañía de Asistencia y Seguros adquiere el nivel B en la certificación efr, reforzando su dedicación al equilibrio vida profesional-familiar de sus colaboradores Allianz Partners, empresa certificada bajo el modelo efr certificado EFR, otorgada por Fundación Másfamilia, amplía su compromiso con la conciliación familiar y adquiere el nivel B. Se trata de un sello que sitúa a la compañía como entidad proactiva con la conciliación.

El certificado efr pone en valor las más de 90 medidas que Allianz Partners tiene actualmente implantadas, con un enfoque integral y que dan respuesta a cada uno de los aspectos fundamentales para el bienestar de sus colaboradores como son: calidad en el empleo, flexibilidad temporal y espacial, apoyo a la familia, desarrollo profesional y personal e igualdad de oportunidades.

Desde 2011, cuando Allianz Partners obtuvo por primera vez el nivel C de la certificación efr como empresa Comprometida, la compañía ha seguido reforzando su compromiso, pasando al nivel C+, hasta conseguir el reconocimiento de empresa Proactiva (nivel B, que ha adquirido recientemente).

El proceso de mantenimiento de la certificación ha implicado la realización de varias auditorías anuales, tanto externas como internas, además de la evaluación, actualización y medición de las medidas implantadas durante los últimos años. Una parte importante de estas auditorías, es la realización de entrevistas a colaboradores de la organización, con el fin de conocer su visión, experiencia y opinión sobre las acciones desarrolladas por Allianz Partners.

Durante el pasado 2020 y como respuesta a la crisis sanitaria de la Covid-19, Allianz Partners ha reforzado las acciones de conciliación e implantado nuevas medidas orientadas al bienestar de sus colaboradores en un contexto tan incierto y desconcertante como el actual; todo ello con el fin de ofrecer seguridad y tranquilidad a su Equipo.

“Adquirir el nivel B y pasar a ser empresa proactiva, es un gran reconocimiento para Allianz Partners España. El 2020 ha sido un año muy complicado para todos y hemos querido centrarnos en el cuidado de nuestros colaboradores”, afirma Marta Artieda, directora de RRHH y del certificado efr en Allianz Partners. “La política de recursos humanos que ya estaba orientada en el empleado, ha pasado a centrarse en ‘la persona’, su ‘workwell’, apostando por el equilibrio entre la vida profesional y familiar, el desarrollo profesional y la igualdad de oportunidades”.

Por su parte, Roberto Martínez, director de Fundación Másfamilia-Iniciativa efr explicó que Allianz Partners cuenta con un modelo sólidamente implantado en la organización y alineado con el propósito estratégico del negocio: “Debemos destacar el gran avance que han tenido desde la certificación inicial en el 2011, especialmente en lo referente a las medidas de conciliación. El trabajo realizado se evidencia en la percepción tan satisfactoria que tiene la plantilla del modelo efr y su gestión”.

Sobre Allianz Partners

Allianz Partners es una empresa líder en Asistencia y Seguros de viaje, especializada en las áreas de movilidad personal, hogar, bienestar y viaje. Sus soluciones combinan la última tecnología con la excelencia en su servicio al cliente y están disponibles tanto para ‘partners’ (B2B) como para clientes finales (B2C) a través de sus canales directos y digitales, bajo la marca comercial Allianz Assistance.

Su presencia internacional, con más de 21.000 trabajadores en 78 países, junto a su extensa red de profesionales, ´facilita la vida´ a millones de clientes cada año, en todo el mundo.

Para más información, por favor visitar: www.allianz-partners.es

