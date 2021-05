CVAPP realiza un estudio en el que solo el 2% de los CV pasan la primera ronda Emprendedores de Hoy

miércoles, 12 de mayo de 2021, 11:05 h (CET)

El 98% de currículums enviados a ofertas de trabajo son descartados en tan solo un minuto, según un estudio realizado por la startup holandesa CVAPP. Es decir, únicamente el 2% pasa el primer proceso de selección.

“La primera impresión es la que cuenta”. Estas palabras se pueden tomar en cuenta en diversos aspectos de la vida, entre ellos, el postular a una oferta de trabajo. Los currículums son los que hablarán por sí solos y serán los responsables de sí se pasa o no a una segunda fase. CVAPP es una página nacida en 2012 y que ha llegado a generar 12 millones de síntesis curriculares de manera exitosa. La web también ayuda a la realización de cartas de presentación.

Convertir las debilidades en fortalezas La búsqueda de trabajo representa un paso determinante en la vida de cualquier persona. La elaboración de una ficha técnica clara, concisa y precisa puede parecer fácil, pero nada más lejos de la realidad. La persona que busca incorporar nuevas personas a la oficina dedica menos de un minuto en visualizar un currículum, debido a la cantidad que debe recibir.

ParaCVAPP, ayudar a las personas a desarrollarse en el mundo profesional, forma parte de su razón de ser. “Nos encanta ayudar a la gente a que destaquen entre el resto de candidatos y a que los contraten”, comentan desde la organización.

Tal y como han demostrado varios expertos, es mucho más beneficioso que la ficha muestre poca experiencia pero que sea verdad, que cuente con demasiados detalles para rellenar. Los creadores de la página invirtieron una gran cantidad de horas en descifrar los códigos necesarios para obtener la plantilla más cercana a la perfección.

Más de 250 plantillas Actualmente, un currículum representa uno de los documentos más importantes en la vida de cualquier persona desempleada. Se presenta un resumen de los distintos conocimientos y experiencias, así como el perfil personal y profesional de cada candidato. En CVAPP facilitan el trabajo y ponen a la disposición de los interesados las fichas de cada candidato de manera clara y bien estructurada. Tal y como se destaca en la plataforma digital,“la creación de un currículum eficaz es una ciencia, no un arte”. Es por ello que cuentacon más de 250 ejemplos adaptados para cada necesidad, candidato y sector que se aplique. Cabe destacar que CVAPP ha tenido contrataciones en compañías tan reconocidas como PWC, BMW y T-Mobile.

La preparación de la ficha técnica personal y profesional se realiza en quince minutos a través de las plantillas con las que cuenta la web. Del mismo modo, desde CVAPP también ayudan a la hora de crear cartas de presentación.

