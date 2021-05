MV Aseguradores explica cómo desgravar el seguro de vida en la declaración de la renta Comunicae

miércoles, 12 de mayo de 2021, 10:04 h (CET) Uno de los seguros más contratados en España es el seguro de vida. Llegando a esta época del año comienzan las dudas sobre si es factible o no incluir este seguro en la declaración de la renta En MV Aseguradores explican que desgravar un seguro de vida puede ser determinante para que en el momento de tributar la declaración salga a favor. Y la respuesta es si, es posible desgravar un seguro de vida siempre y cuando cumplan algunas condiciones.

¿Desgrava el seguro de vida en la declaración de la renta?

Sí, el seguro de vida desgrava en la declaración de la renta siempre y cuando el mismo esté asociado a una hipoteca. Además, se tiene que cumplir con el requisito de que la hipoteca se tiene que haber contratado antes del 1 de enero del 2013 para que aplique y desgrave en el IRPF.

En este caso el seguro se considerará como un gasto más de la hipoteca. La deducción a aplicar será de hasta un 15% de todos los gastos que se hayan destinado a la compra de la casa. En estos gastos se incluye el préstamo hipotecario en sí mismo, el seguro de vida y también se puede incluir el seguro de hogar.

La suma máxima de esos gastos se establece en 9.040 euros anuales.

Si el seguro de vida está vinculado a un plan de ahorro, se le da un trato como si fuera un plan de pensiones.

Una tercera opción factible para desgravar el seguro de vida es que sea una persona autónoma. Los autónomos pueden desgravar un máximo de 500 euros en seguros de cualquier clase.

¿Cómo se desgrava un seguro de vida en la declaración de la renta?

Para saber cuánto es el porcentaje para desgravar se tiene que sumar:

Cuotas de las hipotecas pagadas durante ese año fiscal.

Póliza del seguro de vida anual vinculado al préstamo hipotecario.

Póliza del seguro de hogar anual. A la suma de los ítems anteriores es a la que habrá que aplicar el 15% que será el monto a deducir en la declaración de la renta.

Hay que considerar que para incluir el seguro de vida en la renta hay que ser tanto el tomador como el beneficiario. Si se trata de un beneficiario, se tiene que plasmar en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones.

En el caso del seguro de vida de Plan de Previsión Asegurado (PPA) o Plan Individual de Ahorro Sistemático (PIAS) la desgravación es diferente. Aquí se podrá desgravar un máximo de 8 mil euros anuales. O en su defecto, un 30% de los Rendimientos Netos del Trabajador y de Actividades Profesionales.

Hay que revisar aquí si ha habido cobro si ha sido en forma de capital o de renta ya que difiere en la presentación.

El límite anterior puede ampliarse hasta 2.500 euros más cuando el cónyuge tiene ingresos inferiores a los 8 mil euros. También en caso de que se tenga un familiar con discapacidad.

En el País Vasco y en Navarra los límites para desgravar el seguro de vida como plan de ahorro son menores.

¿En qué casilla de la renta se pone el seguro de vida?

La casilla a completar en el seguro de vida vinculado a la hipoteca es la número 0200 de Prima de Seguros. Se encuentra en el apartado de Régimen de estimación directa.

Cuando el seguro de vida sea vinculado a un plan de ahorro, irá en la casilla 25 de la declaración de la renta.

Hay un tramo de la desgravación del seguro vinculado al préstamo hipotecario que dependerá de la Comunidad Autónoma. Estos tramos los establece cada Comunidad y aplican en un porcentaje a dicha deducción.

¿Cómo calcular el precio de un seguro de vida?

El precio de un seguro de vida se calcula principalmente por la edad del asegurado o tomador. También se incluyen entre los factores determinantes, la profesión y el capital que se quiere asegurar.

Con la fecha de nacimiento se tendrá una idea de la esperanza de vida de esa persona y de los posibles riesgos que existen por su profesión. No es lo mismo quien tenga un trabajo de riesgo como un bombero que un administrativo en una oficina.

El factor del capital es otro de los más importantes a la hora de determinar la prima a pagar anual. Se debe pensar siempre en cubrir los gastos como por ejemplo la hipoteca y otros préstamos. Se busca siempre con este seguro dar tranquilidad a la familia que queda y a los beneficiarios.

Para ser más precisos con el precio, existen calculadoras que ayudan a saber el precio del seguro de vida. Rellenando el formulario de la calculadora de Liberty se obtendrá un estimativo del precio del seguro de vida.

Conclusión

Existen dos opciones para desgravar el seguro de vida en la declaración de la renta. Que se trate de un seguro de vida vinculado a un préstamo hipotecario. O que sea un seguro de vida en plan de ahorro.

El seguro de vida es uno de los seguros imprescindibles para dar tranquilidad a la familia ante cualquier acontecimiento.

El primero tiene que cumplir ciertos requisitos para poder desgravar el 15% de los gastos de la compra de la casa. En el segundo, se aplica el tratamiento fiscal de un plan de pensiones. Para esto último hay que ser tanto el tomador como el beneficiario, de lo contrario se declara en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones.

