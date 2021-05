DESING WEEK MARBELLA. El evento internacional del interiorismo y la arquitectura celebra su primera edición Comunicae

miércoles, 12 de mayo de 2021, 10:07 h (CET) Una gran exposición creada para mostrar las últimas tendencias y novedades, que contará con la presencia de renombrados diseñadores, decoradores, interioristas y arquitectos, tanto nacionales como internacionales, y que va a convertir Marbella en la capital mundial del diseño. Esta primera edición de Design Week Marbella se celebrará del 27 de septiembre al 3 de octubre en el Palacio de Congresos de la ciudad malagueña Design Week Marbella es el nuevo evento internacional creado como una expo-festival en la que descubrir las últimas tendencias y novedades en interiorismo, decoración, arquitectura de interiores, arquitectura y construcción. Una exposición diferente a cualquier otra celebrada anteriormente, con un enfoque original y profesional, alto contenido académico e importante participación local. Design Week Marbella, que celebrará su primera edición del 27 de septiembre al 3 de octubre en el Palacio de Congresos de Marbella, será un punto de encuentro de los más reconocidos diseñadores, arquitectos, decoradores y firmas de referencia en el mundo del interiorismo, tanto españoles como internacionales.

Entre ellos, el reconocido diseñador Francisco Segarra, que será el Brand Ambassador de Design Week Marbella. Un embajador de lujo que además aportará su visión creativa como diseñador de la zona VIP del evento. Segarra es el pionero del estilo vintage e industrial en nuestro país; una atrevida fusión entre pasado y presente que rompió con el diseño minimalista e implantó una nueva tendencia que ha convertido en su seña de identidad en todos sus proyectos de interiorismo, combinando como nadie la corriente vanguardista con el aspecto envejecido («con solera») de su mobiliario.

Sus creaciones en mobiliario destacan en proyectos para hostelería como Roto en Ibiza, Tokyolima en Hong Kong o Burdo en Colombia, tiendas de moda, franquicias y hoteles con estilo como Kube en París, así como en ediciones anteriores de Maestros de la Costura y MasterChef Celebrity. Entre sus conceptos íntegros de interiorismo destacan Café del Art, Pizzart, Playachica, The Chatter Café o el hotel Vilasira Rooms and Wines. Su última creación es Ofelia Home & Decor, una marca productos para el hogar “con alma”.

Otra de las importantes incorporaciones a Design Week Marbella es Sara Folch Interior Design, uno de los estudios de arquitectura de interiores más prestigiosos de Europa. Sara Folch presentará en exclusiva la primera cocina completamente domotizada que se fabrica y se patenta de Europa. Una propuesta pionera que va más allá del diseño y de la tecnología, y que ha sido concebida junto con Nel’la Design, firma de referencia en cocinas de gama alta utilizando los sistemas más innovadores.

También se han sumado al proyecto otros nombres de referencia en el mundo del diseño, el interiorismo y la arquitectura, como la empresaria Raquel Oliva, vicepresidenta de Oliva Iluminación, que será la Presidenta del Comité de Selección de Design Week Marbella; Carlos Gimeno, fundador del estudio SOUL Arquitectura Interior, también miembro del Comité; el diseñador José Arroyo, responsable de la dirección artística del pabellón; la célebre arquitecta Yannic Leveque, como invitada especial; Juan Antonio Fernández, todo un referente en la arquitectura de lujo, que diseñará el espacio de Apymespa; o el artista de los celebrities, Mr Dripping. Y firmas de referencia en el sector como Elite Excellence, Maderas Santaella o Finsa, líder en la fabricación de madera sostenible y soluciones innovadoras para interiorismo y arquitectura. Además, esta primera edición de Design Week Marbella contará con Andorra como país invitado.

