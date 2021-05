La página web tendencia: Rewinder. Todo lo que se puede descubrir

La sostenibilidad y la conciencia medioambiental toman cada vez más fuerza. Respetar el medioambiente conlleva eliminar o evitar las prácticas nocivas que dañen la naturaleza. La empresa española Rewinder fue creada en 2018 y, actualmente, se ha convertido en tendencia por su labor para eliminar los materiales de un solo uso.

La compañía apuesta por materiales naturales reutilizables y biodegradables, poniendo en valor el diseño hecho y fabricado en España.

Comenzar de cero, esa es la oportunidad Con la pandemia, el mundo se paró y pensábamos que daríamos un respiro a nuestro entorno natural al parar la producción en grandes fábricas, limitar los espacios aéreos y vaciar las calles: cero ruidos y cero polución. No obstante, nos vimos sorprendidos por la proliferación en el uso de materiales desechables no biodegradables para la protección contra el coronavirus.

Sin contar los guantes, sin contar las batas de los hospitales, sin contar los envases de la industria alimentaria, solo contando mascarillas desechables, se consumieron más de 129.000 millones de unidades al mes, en 2020.

Según Greenpeace, este hecho, además de provocar una situación insostenible, “no solo ha provocado una contaminación ambiental generalizada, sino que también presenta un riesgo significativo para la salud pública”, ya que este desecho sirve como vector para el virus, que puede mantenerse latente y activo hasta tres días en la superficie de este tipo de materiales.

Empresas como Rewinder se presentan como una alternativa. Antes de la llegada del COVID-19 animaba a las personas de a pie a introducir hábitos más sostenibles es su día a día a través de la reutilización. Con la llegada del coronavirus, ha trabajado incansablemente para ofrecer mascarillas del mejor algodón, certificadas, ecológicas, biodegradables, reutilizables hasta cuarenta veces y para toda la familia.

La compañía hace hincapié en que, según las autoridades sanitarias, las personas sanas deben usar mascarillas reutilizables y que es por el bien de todas y todos que no solo pensemos en el ahora.

Desgraciadamente, desde el ahora ya ha transcurrido un año, el virus no ha desaparecido y por ello, es vital elegir un modo de protección que nos proteja a todas y a todos, incluyendo el futuro de nuestro planeta y el futuro de nuestra especie.

Cuando el mundo se paró, estábamos todos confinados en casa y en las calles reinaba el silencio, se nos brindó la oportunidad de comenzar de cero.

¿Cómo podemos lograrlo? Los pequeños actos repetidos por miles de personas hacen que se conviertan en un movimiento. Este es el movimiento al que nos invita Rewinder, el movimiento residuo cero.

Sustituir las servilletas de papel por servilletas de tela, la bolsa de plástico para la compra por una bolsa de tela reutilizable, rellenar nuestra botella reutilizable diariamente, protegernos con una mascarilla reutilizable biodegradable. Decisiones que implican un cambio y con las que se comienza una revolución.

Siente curiosidad sobre la procedencia y materiales de lo que compras y eliges Si normalmente no usas lejía para lavar tu ropa, ¿habías imaginado usar lejía para limpiar algo con lo que te cubres la boca?

¿Sabes de qué está compuesto el poliéster? No te dejes engañar, procede del petróleo, con eso creemos que queda claro.

Los microplásticos, ¿sabes lo que significan? Rewinder te invita a investigarlo.

Entre las principales materias primas de Rewinder se encuentra el algodón, el algodón orgánico y el algodón natural. Durante su cultivo, se emplea una gran cantidad de agua, sin embargo, frente a otros materiales, el algodón es una fibra natural que da trabajo a muchísimas familias de campesinos. También posee una de las propiedades más importantes para Rewinder: es un material biodegradable, aparte de altamente transpirable, hipoalergénico, evita la aparición de alergias en la piel, aguanta bien el paso del tiempo y su reciclaje no genera microplásticos.

La CEO de Rewinder, Raquel Rodríguez, destaca que “ser sostenible, ser responsable y ser consciente está en nuestras manos, decidirnos, ahora ya es urgente y requiere de acción. No esperemos a que nos lo imponga una Ley. El presente es nuestro y podemos construirlo. Evolucionar, no queda otro camino, esa es la gran Revolución. No solo no existe un planeta B, es que el Planeta A es al que queremos, y preservarlo, es nuestra misión”.

Ecodiseño Aún siendo una empresa joven que se ha topado de frente con un escenario complicado, Rewinder se esfuerza día a día para presentar soluciones amigables con el entorno natural y social al que pertenece.

Todos los meses introduce en su catálogo nuevos diseños que lo que pretenden es facilitar el tránsito de una vida frenética y moderna a una vida cuya base sea la armonía entre nuestro bienestar y nuestro entorno natural y social.

Rewinder ofrece soluciones para ir a hacer la compra, facilitar la separación de residuos en casa, higiene personal, organización del hogar y ha puesto de moda el arte de envolver a través del furoshiki. El ecodiseño y la economía circular forman parte inseparable de su genética.