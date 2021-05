Gems Beauty Lab: Antiage y antimancha, la revolución en la belleza Emprendedores de Hoy

martes, 11 de mayo de 2021, 21:00 h (CET)

Actualmente, corregir los signos de la edad que hacen sentir mal a algunas mujeres es posible. Hay quienes desean llegar a los 50 con una piel de 40, consiguiendo que la edad biológica sea menor que la cronológica. El laboratorio Gems Beauty Lab de Barcelona, España, logra a través de sus cosméticos activos antiage y antimanchas, la revolución en la salud y belleza, que sus clientes se sientan con diez años menos.

Este laboratorio está liderado por Gemma Prudencio Sancho, CEO y fundadora de Gems Beauty Lab, quien es licenciada por la Universidad de Barcelona en Farmacia y Cosmetología y cuenta con más de 20 años de experiencia en el desarrollo de fórmulas para profesionales de prestigio nacional e internacional de la salud y la belleza de la piel.

Reconocimiento en España gracias a su amplia trayectoria laboral El objetivo que persigue Gems Beauty Lab es ayudar a que el cliente viva una auténtica revitalización de la salud, la belleza y el bienestar. Los productos formulados buscan hacer realidad el sueño de tener una piel saludable y bella, por este motivo, el fundamento de Gems Beauty Lab se basa en la investigación y desarrollo de cosméticos, ligado también a las emociones, que causan muchas alteraciones cutáneas y de un envejecimiento prematuro.

Gems Beauty Lab es un laboratorio especializado en la innovación y desarrollo de fórmulas well aging, anti age y antimanchas, la revolución en la belleza. Han sido galardonados por su destacada trayectoria y aportes a la sociedad. En el 2020 recibieron el Premio Pasteur de la Medicina, Farmacia e Investigación Biomédica, y en el mismo año el Premio ATUSALUD, Innovación y Calidad Cosmética. También han sido reconocidos por iDermo España por elaborar los Mejores Productos Dermocosméticos.

Los importantes premios mencionados garantizan la calidad y los buenos resultados que ofrecen al cliente los productos de Gems Beauty Lab, fórmulas dirigidas para los diferentes rangos de edad. De 25 a 35 años de edad, recomiendan una rutina básica y es clave la limpieza e hidratación junto a la aplicación de antioxidantes y protector solar. La contaminación, el sol, el frío, además del maquillaje afecta la piel y la ensucia más. Gems Beauty Lab recomienda para este rango de edad la aplicación del producto Glicolpeel Detox, solución de ácidos frutales que ayuda a eliminar residuos de maquillaje, células muertas y activar la regeneración celular. Regulando la secreción sebácea y corrigiendo espinillas y puntos negros.

Recomendaciones para edades más avanzadas Con el paso de los años, van apareciendo en la piel manchas y arrugas, pero firmas como Gems Beauty Lab hace recomendaciones para utilizar de forma adecuada sus productos y olvidarse de estos problemas, de esta manera superar la barrera de los 35 años no es un inconveniente. De los 35 a los 45 años se marcan más las líneas de expresión, ojeras y después de tener hijos pueden aparecer manchas, en consecuencia, se necesita un tratamiento détox que ayude con la limpieza, y skin boosters, activadores de la hidratación o firmeza, así como empezar a tratar las líneas de expresión. En el rango de los 45 a los 60 años de edad, el KIT o Ritual completo Well aging combina activos que aportan firmeza, corrigen las líneas de expresión, las manchas y las ojeras, aportando una mayor hidratación y firmeza a la piel, además de activar la regeneración celular, puesto que la síntesis de las moléculas se ralentiza y se deben aportar activadores para que se vea más bonita y luzca radiante.

El laboratorio Gems Beauty Lab fomenta la calidad humana a través de la calidad de los productos. Ayuda tanto al prescriptor como al consumidor, con resultados eficaces y fortalece la fidelidad del consumidor con consejos individualizados.

