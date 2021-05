Eva Isanta y Andrea Duro visitan Ibiza Showroom by NM

El proyecto “Ibiza Showroom by NM” está teniendo una acogida impresionante, prueba de ello es que incluso las reconocidas actrices Eva Isanta y Andrea Duro ya han acudido al espacio para conocerlo y ser entrevistadas, acompañadas de fotógrafos y diferentes medios de comunicación. Las actrices españolas no tardaron en enamorarse de algunas prendas de las marcas que se encuentran actualmente expuestas en el Showroom. De este modo, mientras que Eva se decantó más por el estilo ibicenco de Delbes Ibiza, Andrea lo hizo por la fusión ibicenco-asiática de Andrea Zhang. Este nuevo servicio se inauguró los pasados días 9 y 10 de abril mediante una “Pop Up” llevada a cabo en el espacio, donde marcas nacionales e internacionales de prestigio expusieron sus respectivas colecciones.

¿Quién es Nuria Moreno? Nuria Moreno es la CEO y Fundadora de NM Events in Ibiza y es la persona a cargo de ‘Ibiza Showroom by NM in Ibiza’. La profesional cuenta con una amplia trayectoria en el mundo de la comunicación y, en la actualidad, colabora con Ibiza and Formentera Newspaper y con Radio4 Islas Baleares. Asimismo, ha dirigido la comunicación corporativa de O’Beach Ibiza.

Nuria pertenece a la junta directiva de Ibiza Luxury Destination y es miembro de Fomento del Turismo en la isla. Su trabajo ha sido merecedor de premios como la European Medal por Merit at Work y la Gold Star of the Institute for Professional Excellence.

¿Qué marcas están expuestas en el Ibiza Showroom by NM? El número de marcas que se están sumando a esta iniciativa va in crescendo en vista de la gran oportunidad que les supone estar presentes en un Showroom con agencia de comunicación.

Por el momento, las prendas de las siguientes marcas ya se encuentran expuestas en el espacio:

TSURU DESIGN Cada bolso es una pieza única hecha a base de telas creadas por artistas cuzqueños, mientras que su diseño y confección está en manos de artistas europeos, lo que les permite conseguir el acabado perfecto de elegancia, autenticidad y personalidad de Tsuru.

MIKIMONO BARCELONA El estilo de Mikimono combina la estética retro con el vanguardismo. El referente oriental es palpable y visible en las líneas, detalles y características de las prendas.

KILAME BY PAMELA Creaciones hechas a mano con un toque pop mezclado con un encanto retro y barroco. Colores, materiales preciosos, piedras, cristales de Swarovski, seda, flores… Zapatos inspirados en las tradiciones de la moda italiana de la alta costura y la energía y las nuevas ideas que le aportó la ciudad de Nueva York.

ANDREA ZHANG Su valor de marca es el Slowfashion, es decir, ningún diseño ha sido producido en cadena y todo es creado de forma artesanal. En sus colecciones está muy presente el sentimiento de identidad y la búsqueda interior continua. Además, sus raíces ibicencas y asiáticas caracterizan sus diseños de forma única.

DELBES IBIZA Esta marca lleva a la actualidad el traje regional ibicenco convirtiéndolo más que en un producto, en una obra de arte. La sostenibilidad y la calidad son vitales para esta marca. Cada pieza, cada patrón y cada detalle están acabados a mano por artesanos de la isla con gran experiencia, uniendo historia, moda y artesanía.

HIPPICENCA Trabaja con los mejores materiales adquiridos de los viajes realizados por la diseñadora, como perlas de agua dulce o perlas semipreciosas. De esta forma, apuesta por el color y la alegría, dándole un toque de luz a los looks. Llevar un diseño de Hippicenca es también llevar la esencia de Ibiza.

NM Events in Ibiza está apostando fuerte por este nuevo concepto fiel a su amor por la moda y su extensa experiencia en comunicación.