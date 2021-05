Todos los detalles del éxito de la 12-70, considerada mejor cerveza española en el año 2019 Emprendedores de Hoy

A diferencia de la cerveza industrial, la cerveza artesanal, si se consume con cierta moderación, causa múltiples beneficios en el organismo de la persona que la bebe. En España, una de las empresas referentes en el sector de la cerveza artesanal es DoceSetenta, que produce la cerveza artesanal 12-70, proclamada mejor cerveza española en el año 2019 tras conseguir 3.019 votos de los internautas en la encuesta realizada por cervezasfrías.es a través de las plataformas digitales.

Dicha convocatoria reunió más de 200 marcas de cerveza, entre las que se encuentran empresas reconocidas en el sector como Mahou, Estrella Galicia o San Miguel. A lo largo de los 3 meses en los que estuvo activa la encuesta, participaron un total de 18.398 votantes, que escogieron la cerveza 12-70 de la cervecería independiente DoceSetenta como la mejor de toda España. Esta cerveza transmite un sabor único, inigualable y que demuestra autenticidad.

¿Cómo nació la 12-70? El origen de la cerveza 12-70 es minero, se trata de una cerveza que se elabora en el valle de Laciana, en León, mediante un proceso de fabricación artesanal. La población en la que se produce la cerveza cuenta con una gran tradición minera, y por este motivo, la cerveza intenta conmemorar la memoria y el recuerdo de todos los profesionales que trabajaron o siguen trabajando actualmente en la mina. DoceSetenta busca mantener la tradición viva mediante los métodos de elaboración que se emplean para la obtención de las cervezas.

Más allá de la 12-70, la empresa ofrece una gama amplio de cervezas artesanales a día de hoy: Premium Lager, DoppelBock y 992. Cada una de ellas tiene un sabor propio. La cerveza Premium Lager destaca por sus toques herbales, el dulzor de la marta especial de DoceSetenta y el punto justo de amargor, mientras que DoppelBock, con un 7% de alcohol, es la cerveza tostada de la firma, rica en cuerpo y maltosa, con toques de frutos secos y aroma a roble ahumado.

Producto marcado por la tradición El secreto mejor guardado de DoceSetenta es la producción limitada de 2.000 botellas de la cerveza conocida como 992 por año de 75 cl, una receta especial, con agua de nieve y un proceso secreto en el interior de la mina, a más de 200 metros de profundidad.

Desde la compañía indican que no tienen palabras para expresar la gratitud y agradecimiento a todos los participantes que han hecho que el proyecto DoceSetenta se vea recompensado. El equipo promete seguir trabajando, mejorando e innovando en cervezas para todos los consumidores y para que las leyendas sigan vivas. La cerveza 12-70 fue una cerveza exclusiva para quien la trabajaba anteriormente, siendo un lujo para los mineros de la zona y para toda su gente. Hoy en día, la cerveza 12-70 surge con el mismo proceso artesanal para mantener viva la tradición.

