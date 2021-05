Cambium Networks lleva el acceso a Internet inalámbrico fijo (FWA) a la Agenda Digital Europea Comunicae

martes, 11 de mayo de 2021, 16:59 h (CET) El acceso a Internet inalámbrico fijo será una pieza clave en el logro de los objetivos de la Estrategia Digital de la Unión Europea. Esta tecnología, alternativa a la fibra terrestre, reduce radicalmente los plazos y el coste del despliegue de las redes y hace realidad el acceso a Internet de calidad en zonas rurales o de difícil acceso A final del pasado mes de abril, Cambium Networks presentó ante el Board of Competence Offices (BCO) de la UE sus "Soluciones de acceso inalámbrico fijo” que se alinean con los objetivos de la Agenda Digital para Europa". Un evento virtual que contó con la participación de más de 90 especialistas del BCO, responsables del impulso de la Agenda Digital.

Cambium presentó su tecnología inalámbrica de acceso fijo - 60 GHz cnWave™, 28 GHz cnWave, 3 GHz PMP 450 y el ePMP™ Force 400 series. Asimismo, presentó sus las soluciones Wi-Fi empresariales, incluidos los switches cnMatrix™, las soluciones Wi-Fi para interiores y las soluciones Wi-Fi para exteriores que se integran en el tejido inalámbrico multigigabit de Cambium, Wireless Fabric.

En el marco de las WebSeries de la red de BCO, titulada "Conexión de última milla", Cambium Networks presentó diferentes casos de uso para diferentes soluciones de acceso fijo, incluyendo el acceso de fibra y el acceso inalámbrico fijo, que permitiría conectar al 100% de los ciudadanos europeos que viven en zonas urbanas, suburbanas y rurales con diferentes soluciones tecnológicas. Entre ellas, la fibra y el acceso inalámbrico fijo (FWA) y, en concreto, cómo el 5G fijo puede complementar la fibra en zonas de difícil acceso.

Conectividad Gigabit para Europa

La Estrategia Digital de la UE ha definido objetivos para conectar todos los hogares europeos con conectividad gigabit para 2030. Hay múltiples pasos intermedios que completar antes de alcanzar los objetivos finales del plan, entre los que destaca la conectividad gigabit para las empresas en 2025. El plan también se centra en habilitar conexiones de al menos 100 Mbps para los hogares de todos los ciudadanos en 2025. En última instancia, el plan exige que la conectividad gigabit llegue a todos los ciudadanos de la UE en 2030.

Hasta ahora, las únicas soluciones tecnológicas consideradas en el marco de la Estrategia Digital de la UE eran la fibra hasta el hogar (FTTH) y las soluciones inalámbricas móviles 5G. Durante la serie WEB, Cambium Networks destacó los despliegues inalámbricos fijos exitosos en toda Europa, demostrando cómo el acceso inalámbrico fijo y las soluciones 5G fijas de Cambium pueden complementar la fibra para lograr los objetivos de la UE.

La tecnología inalámbrica tiene un historial probado

Cambium Networks es el principal proveedor de soluciones inalámbricas del proyecto WiFi4EU de la UE, completando más de 1.700 proyectos de WiFi4EU en la Unión Europea en 2020. Desde el inicio del programa. Una gran parte de estos proyectos fueron entregados por proveedores de servicios especializados en conectividad rural. Las soluciones inalámbricas de Cambium, como el acceso inalámbrico fijo y las soluciones 5G fijas, permitirán a la UE cerrar la brecha digital en Europa, y con un tiempo de comercialización más rápido y una inversión menor que las instalaciones de fibra en zonas de difícil acceso.

Los principales proveedores de servicios tienen dificultades para satisfacer la demanda en todas sus áreas de servicio utilizando únicamente la fibra. Los despliegues de fibra suelen requerir elevados gastos de capital, tienen un largo retorno de la inversión y son adecuados para zonas de mayor densidad con mayores ingresos medios por usuario (ARPU). Los operadores de toda Europa están encontrando en la FWA, y en la 5G fija en particular, un fuerte complemento a sus redes de fibra para ofrecer servicios de alta velocidad en áreas donde las redes de fibra no pueden llegar económicamente.

La rápida evolución de la tecnología de acceso inalámbrico fijo es una buena noticia para los proveedores de servicios que han elegido la tecnología inalámbrica como su principal solución de conectividad. Las soluciones inalámbricas de Cambium pueden ofrecer al usuario final velocidades desde 100 Mbps a 1 Gbps hasta el hogar, lo que permite a los proveedores de servicios ofrecer servicios similares a la fibra en toda su área de servicio, alcanzando así los objetivos de la Red de Muy Alta Capacidad (VHCN) de la UE.

Cumplir la estrategia digital de la UE con FWA

Martín de la Serna, vicepresidente de ventas para EMEA de Cambium Networks, explicó en la sesión de la BCO las tecnologías y soluciones que pueden cumplir los objetivos de los Estados miembros de la UE.

Se hizo una clara distinción entre las arquitecturas de redes móviles 5G y fijas 5G. Un error común es pensar que son lo mismo, cuando en realidad no lo son. Las soluciones tecnológicas 5G fijas de Cambium están diseñadas desde el principio para servicios fijos, ofreciendo una menor inversión, una arquitectura de red más ligera y una simplicidad inigualable en comparación con las soluciones 5G móviles. A medida que la densidad de la red disminuye en las zonas rurales o de difícil acceso, una solución 5G fija es óptima.

Uno de los principales objetivos de la sesión fue dar a conocer el abanico de opciones tecnológicas a los expertos técnicos y reguladores de los Estados miembros de la UE. A medida que la UE avanza en sus planes para lograr la Sociedad del Gigabit, las soluciones como el acceso inalámbrico fijo de Cambium desempeñarán un papel clave para complementar la fibra tradicional. Cambium Networks aplaude la visión y la previsión de la UE con su Agenda Digital para Europa y se complace en apoyar sus objetivos de conectar personas, lugares y cosas en toda la UE.

