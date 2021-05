AleaSoft: Es necesario analizar la situación actual en los mercados de energía con una visión a largo plazo Comunicae

martes, 11 de mayo de 2021, 17:07 h (CET) Los mercados de energía están en ebullición. Los precios de los derechos de emisión de CO2 no paran de subir, los futuros de electricidad a medio plazo, tampoco. En momentos como estos, los mercados spot fluctúan ampliamente con la variabilidad de las renovables. La situación actual de los mercados de energía en Europa y una visión más a largo plazo para el sector a partir de previsiones de precios serán los temas que se analizarán en el próximo webinar de AleaSoft Este próximo jueves 13 de mayo tendrá lugar el webinar organizado por AleaSoft “Perspectivas de los mercados de energía en Europa. Las previsiones de precios y su importancia para el desarrollo de las renovables. Visión de futuro”, para el que se puede solicitar invitación en este enlace. Los ponentes de AleaSoft serán Oriol Saltó i Bauzà, Head of Data Analysis and Modeling, Alejandro Delgado, CTO, y Antonio Delgado Rigal, CEO. Este webinar es la primera parte de una serie que se complementará con un segundo webinar el día 10 de junio.

La situación actual de los mercados de energía

Como es habitual, en el webinar se analizará la evolución de los mercados de energía durante las últimas semanas. Una situación marcada por la tremenda carrera alcista de los precios de los derechos de emisión de CO2 que ya se sitúan por encima de los 52 € por tonelada. Estos precios están provocando una fuerte subida de los futuros de electricidad que, para el mercado OMIP para España, han situado los precios para los dos últimos trimestres de 2021 por encima de los 70 €/MWh y los futuros para 2022, cerca de los 64 €/MWh.

Esta situación está generando preocupación entre los grandes consumidores y electrointensivos, obviamente, por el aumento de los costes que les supone. Pero también las energías renovables se están viendo afectadas debido a la incertidumbre que esta situación del mercado crea en la estabilidad de sus planes a medio y largo plazo. Muestra de ello son las situaciones delicadas que algunas empresas de renovables han vivido en los mercados bursátiles estos últimos días o el aplazamiento de la salida a bolsa de algunas empresas del sector.

En el webinar, los expertos de AleaSoft explicarán su visión sobre el futuro del mercado y sus precios, con la intención de transmitir un mensaje de serenidad y optimismo a un sector, el de la energía, que, por otro lado, ha sido uno de los más robustos y resilientes durante esta crisis de la COVID‑19.

La importancia de las previsiones de precios para las renovables

Para los proyectos de energías renovables, conseguir la financiación para la construcción y puesta en marcha de las plantas es uno de los aspectos más críticos y complicados. Para ello, es necesario disponer de una visión clara del mercado de electricidad y de sus precios durante la vida útil de la instalación. Una visión respaldada por una previsión fiable de precios de mercado de largo plazo que proporcione una estimación del retorno de la inversión. Esta necesidad toma mucha importancia en momentos como el actual, donde la incertidumbre coyuntural puede hacer tambalear esa importante visión clara del futuro.

Pero estos momentos de precios altos pueden representar una buena oportunidad para las energías renovables siempre que estén enmarcadas dentro de una estrategia de venta de energía. Con una estrategia bien diseñada y respaldada por previsiones de precios en todos los horizontes temporales, se puede mitigar el riesgo de precios de mercado y aprovechar momentos favorables de precios altos como el actual.

El reto de la descarbonización del transporte

En cuanto a la visión del futuro del sector de la energía, entre los retos de descarbonizar completamente la economía, o hacerla neutra en emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) para 2050, uno de los más ambiciosos es la descarbonización del sector del transporte. En España, este sector es el responsable de un tercio de las emisiones de GEI, y, dentro de este tercio, más de un 90% provienen del transporte por carretera.

Así que los vehículos eléctricos y de pila de combustible de hidrógeno serán piezas clave en este reto de la descarbonización. Actualmente, estos vehículos aún se perciben como un artículo relativamente de lujo. Esto debe cambiar e irá cambiando con el tiempo, a medida que mejore la tecnología, bajen los precios y se incentive el cambio con ayudas.

Las previsiones para los grandes consumidores, la descarbonización de la industria y el papel del hidrógeno verde

En la segunda parte de esta serie de webinars, programada para el día 10 de junio, los expertos de AleaSoft analizarán de nuevo los movimientos más recientes en los mercados de energía y profundizarán en la importancia de las previsiones para los grandes consumidores y electrointensivos y la gestión de riesgos, la descarbonización del sector industrial y el papel que jugará en ella el hidrógeno verde.

El hidrógeno verde está destinado a ser el combustible del futuro, sustituyendo a los combustibles fósiles en todos los sectores y como vector energético para transportar y almacenar energía en grandes cantidades. Su producción a partir de energías renovables va a tener un importante impacto en los mercados eléctricos y durante el webinar se analizará su papel a la hora de evitar aspectos críticos como los vertidos de renovables y la canibalización de los precios.

Para más información, es posible dirigirse al siguiente enlace: https://aleasoft.com/es/es-necesario-analizar-situacion-actual-mercados-energia-vision-largo-plazo/

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.