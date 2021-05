Affor y Grupo Init se unen para crear soluciones tecnológicas en el ámbito de la salud emocional Comunicae

martes, 11 de mayo de 2021, 16:11 h (CET) Grupo Init suma a este acuerdo sus más de 14 años de conocimiento y experiencia desarrollando soluciones digitales basadas en su plataforma de salud Inithealth. Affor incorpora su Programa de Ayuda al Empleado, una herramienta que ayuda a cuidar la salud psicológica de los trabajadores, y permite a las empresas disponer de un termómetro continuo de factores de riesgo psicosocial Grupo Init, empresa tecnológica experta en el desarrollo de soluciones tecnológicas en el ámbito de la salud y Affor, consultora especializada en especializada en bienestar psicosocial, han alcanzado un acuerdo para desarrollar soluciones que contribuyan al cuidado de la salud emocional de las personas a través de la innovación y la tecnología. Ambas compañías están fuertemente comprometidas con el bienestar laboral de las empresas y la salud emocional de sus trabajadores, y de la sociedad en general.

La COVID-19 ha obligado a vivir circunstancias sin precedentes tanto en el ámbito personal como en el profesional. En este momento hay muchas situaciones que causan ansiedad empezando por la preocupación del contagio, la crisis económica, el teletrabajo, el distanciamiento social, etc. Ahora más que nunca, es importante no ignorar los cambios que afectan al bienestar emocional de las personas y actuar con propósito: prevenir, actuar y promover entornos laborales más saludables y productivos.

Son muchas las organizaciones que han dado un paso adelante para aportar soluciones en esta crisis mundial. Grupo Init y Affor lo hacen también, con mirada innovadora, en base a su experiencia profesional, para dar respuesta a los nuevos mercados y a los nuevos retos que han surgido en torno a la salud de las personas.

Grupo Init lleva más de 14 años acompañando a sus clientes en el diseño y desarrollo de soluciones tecnológicas e innovadoras en el ámbito de la salud y los negocios digitales. Durante este periodo han desplegado sus capacidades en más de 40 clientes, principalmente en grandes organizaciones y en el sector asegurador, para los que han desarrollado productos digitales dirigidos a más de 1.000.000 de usuarios potenciales.

Grupo Init promueve el desarrollo y uso de herramientas digitales innovadoras que permitan al mayor número de personas gestionar su salud, de forma personalizada, adoptando hábitos saludables. Y lo hace en base a su principal activo, la plataforma Inithealth, plataforma tecnológica para la gestión remota de la salud. Una plataforma que permite diseñar soluciones personalizadas mediante la creación y seguimiento de planes de salud o CarePlans individuales o colectivos y la integración de módulos de servicios. Puede generar planes de vida activa, nutrición saludable, salud emocional, peso saludable o de prevención de otras patologías propias de una compañía.

Affor, por su parte, cuenta con un Hub Internacional de Psicología que ofrece un servicio de psicología digital y multicanal que permite configurar a medida herramientas como el Programa de Ayuda al Empleado (PAE), diseñado para cuidar la salud psicológica de los trabajadores al mismo tiempo que facilita a las empresas un termómetro continuo de factores de riesgo psicosocial. A través de este servicio los empleados pueden gestionar el malestar emocional surgido en su actividad diaria debido a conflictos entre compañeros, estrés, carga de trabajo, problemas de comunicación en la gestión de equipos, e incluso problemas de pareja, en el ámbito personal.

Un servicio online con profesionales de la psicología in house, que permite la disponibilidad en cualquier momento y en cualquier lugar las 24 horas del día, 7 días de la semana. De forma ilimitada y automática, sin espera y sin cita previa. Con total confidencialidad y profesionalidad garantizada. Son más de 190 empresas y 300.000 usuarios los que se han sumado al éxito de esta iniciativa que promueve la mejora del bienestar emocional de los trabajadores.

