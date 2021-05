Housers permite utilizar Bitcoins para invertir en inmobiliario Comunicae

martes, 11 de mayo de 2021, 15:39 h (CET) Los usuarios de la plataforma podrán invertir directamente con criptomonedas en oportunidades inmobiliarias publicadas en la plataforma. Housers utilizará los servicios de exchange de la startup española Criptan para gestionar el cambio de Bitcoins a euros. Tras una ronda previa de medio millón de euros, Housers está en ronda de nuevo para levantar 4 millones de euros este verano, con el objetivo de expandir su negocio a otros países de la Unión Europea y atraer al inversor institucional Housers, la plataforma de financiación participativa líder en el sur de Europa incluye desde ahora la posibilidad de invertir en sus proyectos publicados en plataforma utilizando la criptomoneda de referencia: Bitcoin. De esta manera todos los usuarios de la plataforma podrán invertir usando Bitcoin en proyectos de financiación participativa dentro del sector inmobiliario y en varios mercados europeos. Esta iniciativa ha tenido muchas opiniones satisfactorias para Housers.

La compañía ha cerrado un acuerdo con Criptan, principal exchange español de criptodivisas, que permitirá realizar de forma transparente para el usuario el cambio de Bitcoin a euros. De este modo, Housers, referente en el ámbito del crowdfunding inmobiliario en Europa, se une a grandes multinacionales como Tesla, Microsoft, Time Inc o Virgin Galactic, que ya permiten los pagos y transacciones con esta criptomoneda.

El proceso para invertir con Bitcoin en los proyectos de Housers es sencillo: desde el móvil simplemente el usuario podrá pulsar sobre el código de la operación y se le abrirá su wallet digital donde almacena sus Bitcoins pudiendo confirmar la operación desde el mismo; desde el resto de dispositivos el usuario podrá escanear con su móvil un código QR en la página web de Housers y se le abrirá igualmente su wallet digital para confirmar la operación.

Este nuevo método de pago que se incorpora a Housers tendrá únicamente una comisión cobrada por Criptan por el servicio de cambio de Bitcoins a euros no existiendo ningún coste adicional para el inversor por la inversión mediante este servicio.

Aunque inicialmente el servicio aceptará sólo Bitcoins, en breve se incluirán otras criptomonedas para invertir en Housers.

Para Juan Antonio Balcázar, CEO de Housers, “la inclusión del Bitcoin como método de inversión en Housers es una nueva muestra de la apuesta por la innovación que hace la Compañía. En estos últimos años se ha innovado en muchos ámbitos liderando el sector. Por ejemplo, con la creación de proyectos de lending con garantía hipotecaria, o el uso de agentes de garantías, o la implantación del scoring externo de proyectos, o siendo una de las primeras plataformas de crowdfunding en Europa con App. Y ahora innova nuevamente permitiendo la inversión con criptomonedas. Siempre intenta dar nuevos productos y facilidades a los inversores y éste es un paso importante en esa línea. El acuerdo con Criptan garantiza un servicio seguro y fiable de intercambio y permite poner un pie en el futuro. Un futuro donde el pago con criptomonedas estará a la orden del día. Housers ya trabaja por ese futuro”.

Para Jorge Soriano, CEO de Criptan, es importante destacar que “desde Criptan se busca acercar el mundo cripto al día a día de las personas porque realmente cree que está ante una nueva forma de dinero. Es un placer poder colaborar con empresas tan innovadoras como Housers que siempre buscan aportar valor a sus usuarios. Este es un paso más en el camino hacia la normalización del uso de las criptomonedas”.

Ampliación de capital para financiar nuevos proyectos y aterrizar en más mercados

Housers acaba de completar una ronda de ampliación de capital de medio millón de euros, a la que han acudido una mayoría de los inversores de la compañía y se han incorporado otros 3 nuevos al cap table de la sociedad, que han sido los que han liderado gran parte de la ronda, tomando posiciones significaciones dentro de la estructura societaria de la compañía.

La compañía pondrá en marcha en los próximos meses otra ronda de financiación, por importe de 4 millones de euros, con el objetivo de expandir el negocio a otros países de la Unión Europea, aprovechando el nuevo reglamento europeo de crowdfunding aprobado el pasado octubre de 2020, y atraer a inversores institucionales que ven en las plataformas de crowdfunding y crowdlending como Housers el vehículo perfecto para canalizar sus inversiones en el ámbito del Real Estate[LL1] .

Estas operaciones permitirán a la compañía cumplir con el plan de negocio previsto para 2021, reforzando la inversión en marketing de captación y branding, fundamentalmente en los mercados de Italia y Portugal, pero también en el español. En la actualidad, la inversión en proyectos desarrollados a través de la plataforma Housers se sitúa por encima de los 122 millones de euros, de los que ya se ha procedido a devolver 53 millones (un 43% de la inversión total), en concepto de capital más intereses generados por las inversiones.

Sobre Housers

Housers es la plataforma fintech de proyectos crowdfunding y crowdlending líder en el sur de Europa. La primera plataforma de financiación participativa que democratiza la inversión en proyectos empresariales, tanto inmobiliarios como corporativos o de energías renovables. Hoy, gracias a Housers, miles de inversores pueden conseguir el máximo rendimiento para sus ahorros, con una facilidad y alternativas de diversificación como nunca antes habían imaginado.

Más información en: www.housers.com/es

