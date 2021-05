Iván Peña, nuevo Head of Capital Markets de Ritmo Comunicae

martes, 11 de mayo de 2021, 15:58 h (CET) El nuevo Head of Capital Market de Ritmo es además inversor y Business Angel en diferentes startups, principalmente del sector Fintech, a nivel global Iván Peña se ha incorporado a Ritmo, Fintech española que ofrece financiación no dilutiva a empresas digitales, como Head of Capital Markets y co-founder. Tras su nombramiento, será el máximo responsable de diseñar e implementar toda la estrategia de funding y deuda de la compañía.

Licenciado en Dirección y Administración de Empresas por la Universidad de Deusto (La Comercial), se incorporó, en 2007, al banco americano J.P. Morgan. Iván Peña ha desarrollado toda su carrera profesional entre Ginebra (Suiza) y Madrid, trabajando como banquero senior para los principales family offices y grandes patrimonios de Latinoamérica y España, llegando a tener el cargo de Executive Director. Así mismo, comenzó su carrera como analista en Ginebra (Suiza), donde entre sus responsabilidades se encontraba dar soporte al CEO y CFO de EMEA en proyectos y análisis estratégicos, entre otros.

El nuevo Head of Capital Market de Ritmo es además inversor y Business Angel en diferentes startups, principalmente del sector Fintech, a nivel global. Entre ellas destacan: Indexa y Devengo en España; la dubaití Postpay y la mexicana Atrato. Asimismo, es inversor activo en Search Funds, vehículos de inversión de capital privado destinados a financiar la búsqueda y adquisición de una empresa consolidada pero con potencial de crecimiento.

“Siempre motiva apoyar el emprendimiento y en Ritmo se unían dos factores fundamentales. Por un lado, Ritmo llega para resolver una necesidad que el modelo actual de financiación no contempla, como es la financiación flexible y no dilutiva a startups y empresas digitales. Por otro lado, Ritmo cuenta con un equipo directivo altamente experimentado, lo que hace que sea una solución diseñada por y para emprendedores. Por mi trayectoria profesional y personal, creo que mi incorporación va a permitir dar un paso más en el crecimiento de la empresa”, asegura Iván Peña.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.