Ospina Abogados se convierte en el despacho de abogados penalistas de referencia en la actualidad en Madrid

martes, 11 de mayo de 2021, 14:03 h (CET) Ospina Abogados se consolida en 2021 como uno de los mejores despachos expertos en derecho penal en Madrid tras su último caso de éxito en el Tribunal Supremo y las diferentes absoluciones conseguidas en lo que va de año Hace unos días se conocía que el Tribunal Supremo rebajaba la pena de prisión impuesta a un acusado condenado de cometer una estafa online tras, según la sentencia, realizar inversiones en la bolsa con dinero ajeno.

En el caso concreto, la Audiencia Provincial de Madrid habría dictado sentencia condenatoria en contra de la cual el condenado interpuso un recurso de casación contratando para ello al despacho penalista de Madrid especializado en recursos ante el Supremo, Ospina Abogados, logrando un resultado de absolución de sus cargos.

De la misma manera, en otro mediático caso, la defensa ejercida por el abogado penalista fue capaz de convencer al Tribunal Supremo para dejar en libertad a un condenado a 19 años de prisión tras una denuncia falsa que Ospina demostró que se trataba de una vulneración a la presunción de inocencia del acusado.

A estas victorias en la más alta instancia se le suman los incontables casos de éxito en los juzgados de instrucción que no por ser un órgano judicial de menor entidad debe suponer un menosprecio en las diligencias de realicen los letrados, ya que como es natural, para cada cliente su caso es el más importante. Así se pudo constatar recientemente en el Juzgado de Instrucción nº4 de Colmenar Viejo donde logró el archivó de una causa contra una conductora que arrojó una tasa de 0.98 mg/l de alcohol en aire espirado.

Ospina Abogados: un despacho penalista de éxito

Más allá de los éxitos jurídicos Ospina Abogados es un despacho de abogados en Madrid que no deja a nadie indiferente. Liderado por el abogado penalista Juan Gonzalo Ospina y por la abogada Beatriz Uriarte Arreba, experta en delitos sexuales y violencia de género, se han posicionado como un referente del penal en la actualidad. Ambos abogados forman un equipo jurídico cuyos casos de éxito les avalan, así como las valoraciones de sus propios clientes. Las opiniones de Ospina Abogados, fruto de clientes acreditados, les posicionan como un líder indiscutible en Internet, más allá de rankings y titulares mediáticos.

El abogado penalista Juan Gonzalo Ospina, es licenciado en derecho y ciencias políticas por el ICADE, profesor universitario en diversas universidades madrileñas y figura recurrente en medios de comunicación donde constantemente es solicitado para brindar su opinión sobre los casos penales de máxima actualidad.

Por otro lado, la penalista Beatriz Uriarte Arreba, que destaca como una especialista en delitos contra la libertad sexual, agresiones, abusos sexuales, especialmente de menores o violencia de género, es licenciada en Derecho por la Universidad de Santander.

¿Qué hace diferente a este despacho de abogados?

“Cercanía, humanidad y confianza”, refieren algunos de los clientes consultados por este diario. “Desde el primer momento Beatriz está para empatizar y comprender que tu caso no es un expediente más”, refiere Mercedes G.

Ospina Abogados trabaja todos sus casos en forma de equipo jurídico, algunos lo han llegado a describir como el “suits español”. “En Ospina Abogados todos los abogados forman parte de una función esencial, desde el trato con el cliente, el estudio jurídico de su caso y la defensa de sus derechos el día del juicio”, refiere Juan Gonzalo Ospina, en una entrevista reciente en un medio de televisión.

