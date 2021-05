Brabantia: diseñar los espacios de casa con la ropa fuera del armario Comunicae

martes, 11 de mayo de 2021, 14:07 h (CET) Brabantia lanza al mercado la línea de parabanes LINN, que más que un paraban es una herramienta de organización para múltiples espacios y que facilita el acceso a la ropa, bolsos y zapatos Hasta hace unos años era impensable que un espacio se viera bonito y ordenado sacando todo fuera de los armarios y cajones y exponiéndolo todo tal cual. Todo esto hace parte del concepto minimalista que ha hecho que muchas personas se planteen la posibilidad de tener elementos sencillos y versátiles para optimizar cada espacio de la casa, eso sí, manteniendo el diseño y el equilibrio de cada uno de los elementos.

En vista de todo esto, Brabantia lanza al mercado la línea de parabanes LINN, que más que un paraban es una herramienta de organización para múltiples espacios y que facilita el acceso a la ropa, bolsos y zapatos.

Con los accesorios diseñados como complementos, este nuevo producto es todo un armario en potencia. Las perchas hechas de aluminio y las cestas plegables, hacen posible tener todo en la misma estructura y que se vea el espacio más recogido y limpio. Aunque si se prefiere, puede usarse solo el paraban para airear la ropa pues las estanterías se ajustan a diferentes alturas y dejan espacio suficiente para poner prendas grandes.

Seguridad, montaje y mantenimiento

Independiente del lugar donde se ponga, el paraban LINN siempre se mantendrá en su lugar. Sus patas antideslizantes evitan que al airear o colgar la ropa la estructura se mueva, ventaja importante si lo que se busca es darle un uso decorativo.

Pensando no solo en grandes familias sino en personas que viven solas, Brabantia ofrece dos tamaños de esta línea: «Small» (60 x 57 x 190 cm) y «Large» (99 x 57 x 190 cm). Y lo mejor de todo es que es fácil de montar y requiere muy poquito mantenimiento. Adicional a esto, el producto viene con cinco años de garantía y ha sido galardonado con la categoría bronce de la certificación Cradle-to-Cradle. Lo que sin duda lo hace un gran perchero.

Accesorios

¿Buscando donde guardar las prendas u objetos más pequeños?

Parece que con todo el boom de Marie Kondo todo son cajas y cestas de todos los tamaños, pero la verdad, es que son de gran ayuda para mantener todo en su lugar. Como complemento para el paraban, se ha diseñado una elegante cesta para la colada de 40 litros de capacidad suficiente para una carga entera de la lavadora, seca o mojada.

'Imagina lo que se puede guardar allí'.

Se pliega totalmente en un abrir y cerrar de ojos y no ocupa casi espacio, es fácil de limpiar y viene en un clásico color gris que combina con todo. Moderna, plegable y adorable, con un aro de bambú, especialmente pensada para el paraban Linn.

A través de los pequeños detalles se encuentra la esencia de la belleza. Es por esto que las perchas han sido diseñadas para que guarden el mismo espíritu minimalista del paraban y guardar así un equilibrio armónico en todo el conjunto. Están provistas de unas prácticas ranuras para colgar las prendas con cintas. Y lo que es más importante, están pensadas para meterlas en las camisas y que no sea necesario desabotonarlas o estirar los tejidos.

Acerca de Brabantia

Desde sus modestos comienzos allá por 1919, Brabantia se ha convertido en una marca global de diseño de interiores, famosa por sus elegantes e ingeniosos diseños para la cocina y el hogar.

Brabantia tiene como fin dar más calidad a la vida, de forma que cualquier tarea doméstica que hagas en casa la disfrutes mucho más gracias a sus productos de ingenioso diseño.

Son productos tan encantadores que hacen que las tareas domésticas se conviertan en valiosos rituales. Y como son estilosos, están fabricados con materiales de primera y diseñados para ser reciclados, es posible disfrutarlos durante el tiempo que se desee sin sentirse culpable cuando finalmente se deba deshacerse de ellos. Eso es lo que significa ‘Designed for living’.

