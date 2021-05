Unión Funeral: Certificado profesional en tanatopraxia en Madrid Emprendedores de Hoy

martes, 11 de mayo de 2021, 13:37 h (CET)

El único centro acreditado en la Comunidad de Madrid dedicado a la formación profesional dentro del sector funerario es Unión Funeral. La institución cuenta con un gran renombre en el sector y lo forma un equipo de formadores con una larga trayectoria profesional y un sólido vínculo con el sector funerario, a nivel nacional e internacional. El certificado profesional en tanatopraxia en Madrid es una formación presencial de 520 horas, divididas en 360 horas de formación -tanto en el aula, como en la sala de tanatopraxia- y 160 horas profesionales tutorizadas por los formadores.

¿Qué es la tanatopraxia? La tanatopraxia es el conjunto de procedimientos de embalsamiento de los cuerpos para evitar su pronta descomposición. También incluye las técnicas dedicadas a la higienización, conservación, restauración, reconstrucción y cuidado estético del cadáver. El objetivo es que las familias puedan dar el último adiós a la persona querida, en la mejor condición posible.

Por esta razón, Unión Funeral se esfuerza en formar profesionales acreditados que ejerzan como personal polivalente en las empresas del sector. La formación capacita a los alumnos a enfrentarse de la mejor manera a cada caso y a romper con los tabúes asociados con esta práctica, fundamental en la sociedad.

El curso para obtener el certificado profesional en tanatopraxia en Madrid está formado por cinco módulos que abordan distintos temas y por unas prácticas tuteladas. El primer módulo ofrece información sobre la conservación transitoria y el embalsamamiento de cadáveres con productos biocidas. El segundo bloque trata sobre la restauración y reconstrucción en cadáveres. Por otro lado, la tanatoestética es otro punto importante dentro de la tanatopraxia, que es tratado en el tercer apartado. El cuarto módulo está dedicado a la extracción de tejidos, prótesis, marcapasos y otros dispositivos presentes en el cuerpo. Por último, se forma en el manejo de técnicas y habilidades relacionadas con la prestación de un servicio de tanatopraxia.

Requisitos para ser tanatopractor No todas las personas están capacitadas para dedicarse a la tanatopraxia, ya que deben tener una gran fortaleza psicológica para enfrentarse a diario a la muerte, en ocasiones, en circunstancias extremas. Sin embargo, aquellas que se sientan predispuestas a ejercer de tanatopractor deben recibir una formación adecuada que abarque todos los aspectos relacionados con la práctica. En este sentido, obtener el certificado profesional en tanatopraxia en Madrid, mediante el único centro acreditado en la Comunidad de Madrid, es fundamental.

La tanatopraxia es una profesión con buenas perspectivas laborales porque tiene muy poca competencia y un porcentaje de desempleo mínimo. Es esencial tener en cuenta que los expertos en tanatopraxia no solo pueden ejercer su profesión en tanatorios, sino también en geriátricos, hospitales o institutos forenses, por lo que el abanico de oportunidades se abre de manera notable.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.