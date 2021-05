Innovación abierta como estrategia ante la crisis con The Smart Company, la consultora especializada en estrategia e innovación

La innovación abierta es una estrategia de innovación que consiste en combinar el conocimiento interno con el externo. El objetivo es sacar adelante los proyectos de estrategia y de I+D y que las empresas superen sus límites y fomenten la cooperación con organizaciones o profesionales externos.

Cristian Bataller y Pedro Arizmendi, dos reconocidos profesionales de la innovación abierta, son los impulsores de The Smart Company que es una empresa dedicada a la inteligencia corporativa en España y es especialista en materia de innovación y nuevas estrategias.

¿Por qué es importante la innovación en las empresas? The Smart Companyes una consultora especializada en estrategia e innovación, dos aspectos clave en el desarrollo de cualquier negocio. Sus profesionales aplican los conceptos a la transformación digital y a la creación de nuevas líneas de negocio, con el fin de conseguir resultados que ayuden a las empresas a crear negocios escalables.

Asimismo, las estrategias generan impacto y un valor en la sociedad. Para conseguir dichos propósitos, la compañía alinea los intereses del mercado, la demanda de los clientes, las tendencias y el bien común para conseguir que todas las partes involucradas salgan beneficiadas. Es un aspecto muy importante para conseguir la ayuda de los fondos europeos en aquellas empresas vinculadas a la sostenibilidad, circularidad o RSC (Responsabilidad Social Corporativa) y donde The Smart Company ha sabido posicionarse con proyectos muy relevantes.

Objetivos de The Smart Company Los clientes son la razón de ser de The Smart Company. Las empresas tienen la necesidad de actualizarse constantemente para sobrevivir. En este proceso de actualización, lo importante no es el tamaño de la empresa, ni el presupuesto o el sector al que se dedique, sino que lo verdaderamente relevante es encontrar a quien le confíe la marca, entienda sus problemas, se ponga en los zapatos de la compañía y tenga una visión global del escenario actual y futuro.

El problema de las empresas muy verticales es que pierden la visión global y es justamente en los factores periféricos donde se suelen encontrar las oportunidades o la clave de la solución.

The Smart Company ofrece las estrategias adecuadas para desarrollar un negocio escalable con consulta especializada. La empresa considera que el pensamiento creativo conlleva una evolución y, además, una atracción. Pensar diferente garantiza una ventaja competitiva: la de ser únicos y generar atracción. Por esta razón, los profesionales añaden atractivo a la marca. Facilitan las herramientas para no aislar la creatividad en la publicidad, sino agregarla a la experiencia, productos, servicios y a cada proceso que permita el acercamiento a la innovación y actualización de las compañías. Es decir, la empresa alinea las tendencias, el negocio y las personas. De acuerdo con The Smart Company, en un mundo que está rodeado por lo inteligente (Smart), la empresa no puede ser menos.