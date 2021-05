El grupo internacional Wall Street English apuesta por un negocio escalable, fuerte y omnicanal Comunicae

martes, 11 de mayo de 2021, 10:04 h (CET) La red de Wall Street English presenta un formato diferenciable y solvente con unas condiciones en franquicia ventajosas “Hemos notado un fuerte progreso, debido, fundamentalmente, a nuestro sistema de enseñanza flexible e innovador y nuestro método de aprendizaje “blended learning”. Nuestro sistema basado en el aprendizaje natural e intuitivo se ha adaptado al progreso social a lo largo de nuestros casi 50 años de historia, es por ello, que la implantación del sistema mixto entre educación presencial y online nos ha permitido continuar con un programa de formación estructurado y sin paradas durante el Covid 19”. Señalaba Natanael Wright, Presidente de Wall Street English Francia y España, durante la convención del Congreso de Master Franquiciados Europa celebrado el 14 de abril de 2021.

Actualmente la red de franquicias Wall Street English se presenta como una oportunidad ventajosa para inversores que busquen en España implantar un sistema con claras ventajas competitivas como las siguientes:

Sistema de enseñanza de calidad garantizado . El método “blended learning” permite un plan de estudios personalizados que garantiza la obtención de resultados, tal es la seguridad de la marca, que en el caso de no alcanzar los objetivos orientados y acordados con el alumno se le devolverá el dinero. Este motivo, refuerza su compromiso e implicación con los alumnos y la solidez y rentabilidad del método.

. El método “blended learning” permite un plan de estudios personalizados que garantiza la obtención de resultados, tal es la seguridad de la marca, que en el caso de no alcanzar los objetivos orientados y acordados con el alumno se le devolverá el dinero. Este motivo, refuerza su compromiso e implicación con los alumnos y la solidez y rentabilidad del método. Combinación online/presencial indispensable : La franquicia dispone de una oferta de cursos presencial y una fuerte presencia online, compatible con la continuidad de los cursos incluso durante el Covid-19, donde instalaron un aula digital de 170.000 alumnos en pocas semanas. Tal y como destaca Natanael Wright: “los estudiantes demandan para el futuro una división del 85% online 15% presencial, manteniendo el factor de los centros presenciales en los que Wall Street English ha creado un centro cuyo componente social es primordial, similar a “centros cafés” que permita la interactividad de alumnos. Sin desatender el factor online que garantiza una competitividad clara de nuestra marca”.

: La franquicia dispone de una oferta de cursos presencial y una fuerte presencia online, compatible con la continuidad de los cursos incluso durante el Covid-19, donde instalaron un aula digital de 170.000 alumnos en pocas semanas. Tal y como destaca Natanael Wright: “los estudiantes demandan para el futuro una división del 85% online 15% presencial, manteniendo el factor de los centros presenciales en los que Wall Street English ha creado un centro cuyo componente social es primordial, similar a “centros cafés” que permita la interactividad de alumnos. Sin desatender el factor online que garantiza una competitividad clara de nuestra marca”. Fuertes retorno de inversión y beneficios económicos continuos: la metodología estructurada y adaptable al mundo digital, unido al factor de necesidad del inglés, garantiza un retorno de inversión a medio plazo. El grupo internacional Wall Street English ha impulsado en España un concepto de franquicia con amplia proyección de futuro, escalable y demandado. Natanael Wright destaca la prosperidad del sector, que los últimos años no ha parado de crecer a nivel mundial alcanzando la multitudinaria cifra de 50 millones de estudiantes, por lo que, la oportunidad de formar parte de la red de Wall Street English se torna como una de las pocas opciones de inversión seguras y rentables, gracias a la combinación de un método testado, flexible y personalizado, inversión amortizada a corto plazo, adaptabilidad al medio online y sistema internacional estructurado y actualizado.

