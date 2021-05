'Espías de Sangre', la novela innovadora que premia a sus lectores con 10.000 euros Comunicae

martes, 11 de mayo de 2021, 10:19 h (CET) La novela irrumpe uniendo primicia histórica, innovación y premio sin precedentes. En el libro se encuentran varios hilos y cada uno es una novedad, una noticia. Un primer hilo, el premio, un libro lanza un concurso para lectores con una recompensa histórica de 10.000 euros. Un segundo hilo, la asombrosa historia basada en hechos reales que descubre esta novela y abre en primicia para los lectores una caja llena de secretos acontecidos en el s.XX Primera noticia, una novela que premia con 10.000 €. Con un ánimo permanente por estar en contacto con sus lectores, el autor Ysaac M. de Txiquerra, lanza el premio La clave de Espías de Sangre. En la tarde del 23 de abril, coincidiendo con el día del libro, se inició un concurso sin precedentes donde se vivirá la intriga de la novela. Como si los lectores se convirtieran realmente en espías de la mano de los acontecimientos vividos en la historia narrada, podrán participar en un reto que atrapará tanto a lectores como a los aficionados a resolver enigmas. Y todo ello con una valiosa remuneración para este tipo de eventos, 10.000 euros. En la presentación, gracias a la colaboración de la directora de casting y profesora de actores, Cristina Perales, se dio a conocer el premio, su respaldo y la dinámica para alcanzar la recompensa. Mes a mes se descubrirán las pistas que ayudan a descifrar cada una de las palabras de un mensaje. El premio será para el ganador o ganadores que hayan acertado el mensaje completo. En la web se encuentra descrito todo el procedimiento y las bases del concurso e indican que irán incluyendo la respuesta a las preguntas de los concursantes. El autor promete llenar de intriga y aventura los días de los lectores a través de la novela y de este enigma.

Una vez terminada la novela, Txiquerra se encontró con un armazón empresarial con altas murallas para los autores que inician. Como si fuera David entre Goliats, Txiquerra presenta su libro sin entrar en la rueda obligada del entramado literario; decidió, si no romper las murallas, al menos superarlas con su onda. Entre otras técnicas que ya se perciben en la forma de difusión y relación con los lectores, y nuevas acciones que sorprenderán en breve, destaca este premio innovador. Si los escritores se nutren de sorteos continuamente, se preguntarán dónde está la innovación. Primera diferencia clave: no es un sorteo, es un premio, cada aspirante concursa, juega, descifra, para obtener el premio. Segunda diferencia histórica: la alta recompensa del premio, 10.000 €. Hay más diferencias, por ejemplo, en el formato, en los enigmas que se presentan, en la forma de jugarlo, pero estas dos son las prioritarias: el lector, leyendo y pensando, puede ganar 10.000 €.

Segunda noticia, la sorprendente historia real que transcribe la novela y descubre nuevos hechos históricos. El libro tuvo su lanzamiento el viernes 16 de abril y ya ha recibido el respaldo del público. Esta novela narra unos hechos en torno a varios misterios y secretos que pudieron cambiar el curso de la segunda guerra mundial y que hasta el momento no se habían dado a conocer. Decimos que la novela transcribe esta historia porque parece que ha puesto por escrito y de forma textual los hechos relatados y vividos por varios de los protagonistas de la historia. La novela es una primicia sobre estos acontecimientos, es un relato extremadamente bien documentado, de intrigas y secretos basado en hechos reales, que describe la amistad de dos personas de ideologías opuestas cuyas vidas se vieron envueltas en unos sucesos que pudieron cambiar drástica y dramáticamente la historia de Europa y del mundo en el siglo XX. El lector puede preguntarse si en 2021, cuando se está a punto de entrar en el segundo cuarto del s.XXI, puede quedar aún información sin descubrir. La respuesta que proporciona el autor es categórica: “únicamente gracias a la intensa investigación y a la suerte de haber contactado con estas dos familias ha sido posible este descubrimiento”.

Uno de los protagonistas de la novela nace en el caserío familiar de Lamiako, detrás de la Campa de los Ingleses, allá donde empezara el Athletic. Parece que haber nacido el mismo día y en el mismo lugar, Erandio, que Ramón Rubial le imprimió esa marca "social" que siempre había de acompañarle. Trabaja en la vieja Vidriera, embarca desde el Puerto de Bilbao a Buenos Aires y Panamá, y tiene un hijo en 1930, Juanmari, que con seis años se encuentra huyendo de la guerra civil con su madre y abuela por los Pirineos, primero a Francia y luego a Cataluña. Entre cuentas secretas, Alemania en guerra, la posguerra en América, los servicios de espionaje británicos y la intervención de Franco, los escenarios como Perú, Marruecos, Montevideo, Londres, Durango, Donosti, Urioste, Barakaldo o Gernika, las acciones que los dos amigos se ven obligados a emprender, y los hechos que se descubren en la novela, todo parece sorprender a los lectores.

Con una visión innovadora, quizá los lectores se pregunten si el libro puede encontrarse en las librerías. El propio autor indica que en su vocación por estar en contacto con sus lectores, está mimando especialmente la presencia en estos establecimientos. El libro nace muy ligado a las librerías “de toda la vida” porque, como podrá ir conociendo el lector, parte de sus páginas se han escrito desde ellos. En el próximo mes iniciará un ciclo de tertulias y otros eventos, cuyo fin es generar tráfico, y por ende, compra, a los establecimientos físicos. Todo el mundo es conocedor de cómo la pandemia ha afectado al pequeño comercio, las librerías no han sido una excepción, aunque la lectura se haya incrementado en 2020. Txiquerra está decidido a apoyar con su tiempo, dedicación y elementos interesantes para el comprador, para cuidar así, a las librerías.

Por último, dada la excelente documentación de los hechos y el relato tan pormenorizado de los acontecimientos históricos ya están organizando en distintos centros de Enseñanza Media las Jornadas Históricas Espías de Sangre donde los alumnos pueden aprender de forma rigurosa y al mismo tiempo muy entretenida sobre los sucesos del siglo XX con el aliciente de ganar el premio.

Acaba de comenzar la travesía, el tiempo o mejor, los seguidores del libro, dirán si los intentos de este autor se quedarán como minúsculas o inocuas piedras al pie de las murallas o finalmente logrará superarlas con el apoyo de lectores que saben apreciar el valor de esta novela.

