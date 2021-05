Prestashop y Clearpay unen fuerzas para ofrecer en España el método de pago "Buy Now, Pay Later" Comunicae

martes, 11 de mayo de 2021, 08:51 h (CET) Las dos compañías cierran un acuerdo de colaboración para ofrecer el servicio de pago flexible a los negocios de todo el mundo PrestaShop se alía con Clearpay, conocido como Afterpay fuera de UK y Europa, para que los comercios de la plataforma puedan ofrecer el método de pago “Buy Now, Pay Later” (BNPL) a sus clientes. Un servicio que ha demostrado ser capaz de captar a nuevos clientes, lograr que las cestas de compra sean mayores, conseguir un menor número de devoluciones y aumentar la conversión, hasta un 24% más en comparación con otras opciones de pago.

Una vez aprobado, los eCommerce de PrestaShop pueden empezar a ofrecer Clearpay, de forma rápida y fácil a través de un proceso integración muy sencillo. Jorge González, Country Manager España de PrestaShop: “Al asociarnos con Clearpay, permitimos a los comercios de PrestaShop en España la oportunidad de acceder al operador líder y con más experiencia en BNPL. Los clientes de nuestras tiendas podrán recibir sus artículos de forma inmediata mientras pagan en cuatro plazos cada 14 días. Los negocios de PrestaShop verán aumentar la satisfacción y el compromiso de sus clientes junto con sus ventas. Estamos encantados de colaborar estrechamente con Clearpay y seguir ayudando a desarrollar el negocio de nuestros clientes”

PrestaShop cuenta en la actualidad con más de 240.000 negocios activos en Europa y cada cuatro minutos se pone en marcha una nueva tienda en la plataforma. En 2020, más de 300.000 comercios en todo el mundo generaron más de 22.000 millones de euros en ventas a través de sus eCommerce.

Sobre PrestaShop

PrestaShop, plataforma de comercio online líder en Europa y América Latina, permite la creación y gestión de forma autónoma de su propia tienda online. PrestaShop, basado en un modelo de código abierto, permite a cualquier comerciante crear su proyecto de ecommerce en cualquier parte del mundo, beneficiándose de una solución totalmente personalizada y adaptada a cada sector de actividad. Una solución que ya ha permitido a más de 300 000 tiendas online, generar más de 17 000 millones de euros en ventas en el 2019. Hoy en día, cada 4 minutos, se crea una tienda PrestaShop en el mundo.

